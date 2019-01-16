Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях

БАКУ /Trend/ - Компания Bakcell, первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане, была в очередной раз награждена престижным международным сертификатом Socially Devoted (социально-ориентированный), продемонстрировав самый высокий результат по количеству ответов на вопросы, заданные пользователями в социальных сетях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Известная международная компания Socialbakers, занимающаяся мониторингом деятельности компаний всего мира в социальных сетях, проанализировала деятельность азербайджанских компаний в сети «Facebook» в четвертом квартале 2018 года. Согласно результатам данного мониторинга, за этот период компания продемонстрировала 100%-й результат по ответам на обращения абонентов на своей официальной странице в Facebook. Отметим, что подобный результат демонстрировался компанией Bakcell в течение всего 2018 года. Тот факт, что на страницу Bakcell в Facebook подписано более 400 000 человек, делает это достижение еще более значимым.

Социальные медиа являются одним из самых важных средств коммуникации компании Bakcell, с точки зрения предоставления информации о продуктах и услугах широкой клиентской аудитории, а также предоставления ответов на вопросы и обращения клиентов. Компания имеет активные страницы во многих популярных социальных сетях.

Предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Стратегия обеспечения клиентской удовлетворенности компании основывается на опыте ведущих мировых компаний, а также на требованиях местного рынка и нуждах, и интересах представителей всех слоев населения страны.

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