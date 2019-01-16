Центр обслуживания Azercell с новой концепцией теперь в Бакинском международном автовокзале

БАКУ /Trend/ - ООО "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, для оказания оперативных и качественных услуг своим абонентам, предоставил в пользование очередной центр обслуживания с новой концепцией в Бакинском международном автовокзале, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Итак, начиная с 15 января, абоненты смогут воспользоваться здесь всеми услугами компании Azercell, проводить соответствующие операции с номерами, а также подробно ознакомиться с информацией о новых тарифах и кампаниях. Вдобавок каждый пользователь, который приобретет смартфон течение семи дней со дня открытия нового центра, получает подарочный баланс на сумму 150 манатов.

Отметим, что Azercell владеет широкой сетью центров обслуживания абонентов по всей стране. В настоящее время в стране действует восемь офисов обслуживания клиентов, 29 офисов "Azercell Express", с оказанием трех услуг в одном пункте, четыре центра обслуживания с новой концепцией, 20 магазинов "Azercell Exclusive" и три центра обслуживания клиентов в офисах Службы "ASAN". Отметим, что компания в 2018 году открыла 16 новых магазинов “Azercell Exclusive” в Баку и регионах страны.

Офисы обслуживания абонентов Azercell всегда отличались инновационным подходом в сфере оказания услуг клиентам. В 1998 году компания открыла свой первый телефонный центр, функционирующий 24/7, а в 2009 году создала первый региональный телефонный центр в городе Гянджа. Компания Azercell, которая оказывает услуги своим абонентам не только “лицом к лицу”, но и онлайн, неоднократно удостаивалась различных наград за успешную деятельность в сфере обеспечения высокого уровня удовлетворенности среди абонентов.

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