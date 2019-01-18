Azercell запустила сервис мобильного ТВ для своих абонентов

18 января 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания "Azercell Telecom" предлагает своим абонентам услугу “NNTV”, предоставляющую возможность телевещания на мобильном телефоне. Об этом как передает Trend, говорится в пятницу в сообщении компании.

Благодаря этой услуге пользователи Azercell могут смотреть 150 телеканалов в высоком качестве через Интернет в режиме онлайн.

Услуга “NNTV” позволяет абонентам подписываться на телеканалы без какого-либо дополнительного устройства (кабель, антенна и т.д.). Эта технологическая инновация даёт возможность просматривать телеканалы в высоком качестве - в формате HD в сети любого провайдера и в любом месте. Основным преимуществом услуги “NNTV”, является то, что пользователь может смотреть самые популярные и просматриваемые телеканалы в мире на смартфоне не только на территории своей страны, но и за рубежом. Кроме того, возможно также посмотреть определенный видеоконтент позже, предварительно загрузив его с канала.

Абонентам, желающим воспользоваться услугой Мобильного ТВ, представлены 2 пакета: ежедневный и ежемесячный пакет. Для активации ежемесячного пакета, необходимо отправить ключевое слово AY, а для активации ежедневного пакета - ключевое слово GUN на короткий номер 5773. После подключения к услуге для просмотра каналов необходимо загрузить мобильное приложение “NNTV” из Google Play (Android) или App Store (iPhone).

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

https://www.azercell.com/az/personal/services/partner_services/nntv/

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