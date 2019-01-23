Azercell объявила победителей программы студенческой стипендии 2019 года

БАКУ /Trend/ - Компания "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, объявила победителей программы студенческой стипендии 2019 года, ежегодно проводимой в целях поддержки деятельности студентов. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении компании.

В этом году в результате поэтапного отбора 25 студентов стали стипендиатами Azercell. Во встрече, организованной компанией 21 января с целью поздравить студентов, приняли участие президент ООО "Azercell Telecom" Вахид Мурсалиев и руководитель групп «Sabah» по академическим делам министерства образования Эльдар Годжаев. В своем выступлении Вахид Мурсалиев отметил, что политика корпоративной социальной ответственности компании всегда отличалась своей последовательностью, устойчивостью и прозрачностью. Он также отметил, что реализуемые компанией ежегодные программы студенческой стипендии и стажировки являются инвестициями в развитие молодежи в стране.

Отметим, что заявки на участие в программе студенческой стипендии, организованной Azercell, подали 1398 студентов. Отбор проводился в три этапа. Первый отборочный этап состоял из оценки заявок и документов студентов, предоставленных в онлайн-режиме. На втором этапе 759 студентов прошли тестирование по логике и английскому языку. 66 студентов, успешно выполнивших тестовые задания, были приглашены на очное интервью. Студенты были оценены по таким критериям, как академические знания, мировоззрение, увлечение наукой и образованием и т.д. Наряду с получением стипендии от Azercell в размере 200 манатов до конца процесса высшего образования, победители также получат возможность расширить свои знания в области телекоммуникации, получить приглашение на корпоративные мероприятия компании, принять участие в разных обучающих программах и пройти курс стажировки в компании. Отметим, что девять из стипендиатов являются студентами бакинских учебных заведений, а семь - региональных. Остальные девять студентов были отобраны из числа студентов групп "SABAH", в рамках меморандума, подписанного между группами "SABAH" министерства образования и ООО "Azercell Telecom" в 2017 году.

Следует отметить, что цель программы заключается в проявлении особой заботы в отношении талантливых студентов, оказании поддержки молодежи с высоким потенциалом в дальнейшем формировании их профессиональных компетенций. Компания Azercell представляет студенческую стипендиальную программу каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 180 студентов, которые получают образование в разных университетах Азербайджана, были удостоены звания стипендиата Azercell.

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