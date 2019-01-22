Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе WhatsApp

22 января 2019 23:59 (UTC+04:00)

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются во вторник в ряде стран мира. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе WhatsApp наблюдаются с 13:17 по времени Восточного побережья США (22:17)", - говорится в сообщении.

Большая часть сообщивших о сбое в WhatsApp пользователей (41%) указывает на проблему с соединением. 35% испытывают трудности при отправке и получении сообщений, еще 23% - при авторизации.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии и Испании, а также США, Мексики, Бразилии и Чили.

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