Azercell открыла магазин “Exclusive” в Загатале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telecom, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, продолжает расширять сеть “Exclusive” магазинов по всей стране для обеспечения своих абонентов высококачественными услугами. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

24 января компания предоставила в пользование жителей города Загатала новый магазин "Azercell Exclusive", который расположен по адресу: ул. Фаика Амирова, 8. Тем самым число магазинов "Azercell Exclusive" по всей стране достигло 21.

Следует отметить, что новый магазин "Azercell Exclusive" оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с концепцией “Nordic”. В этих магазинах абоненты могут протестировать и сравнить желаемую продукцию. Профессиональные специалисты по продажам всегда рады помочь покупателям с выбором, подключением к услугам и в других вопросах. В магазине абоненты могут приобрести различные аксессуары и устройства, поддерживающие мобильные технологии, а также мобильные телефоны в кредит или за наличные средства. Отметим, что в “Exclusive” офисах можно воспользоваться всеми услугами Azercell, за исключением переоформления номера на имя другого абонента и услуги детализации счёта.

В связи с открытием нового магазина Azercell проводит специальную кампанию для своих абонентов в городе Загатала. Так, каждый абонент, приобретающий смартфон в новом магазине «Azercell Exclusive» в течение семи дней, начиная с 24 января, получит подарочный баланс на сумму 150 манатов. Кроме того, 200 покупателям будет предложен специальный подарочный купон, который предоставит скидку до 50% процентов при покупке номеров и аксессуаров.

Отметим, что "Azercell Exclusive" в Загатале будет обслуживать абонентов с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00 (без перерыва) и по воскресеньям - с 09:00 до 18:00 (без перерыва).

Ознакомиться с адресами офисов Azercell можно по ссылке https://www.azercell.com/az/contacts/office/

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