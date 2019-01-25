Azercell открыла магазин “Exclusive” в Загатале (ФОТО)

25 января 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telecom, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, продолжает расширять сеть “Exclusive” магазинов по всей стране для обеспечения своих абонентов высококачественными услугами. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

24 января компания предоставила в пользование жителей города Загатала новый магазин "Azercell Exclusive", который расположен по адресу: ул. Фаика Амирова, 8. Тем самым число магазинов "Azercell Exclusive" по всей стране достигло 21.

Следует отметить, что новый магазин "Azercell Exclusive" оснащен самым современным оборудованием и организован в соответствии с концепцией “Nordic”. В этих магазинах абоненты могут протестировать и сравнить желаемую продукцию. Профессиональные специалисты по продажам всегда рады помочь покупателям с выбором, подключением к услугам и в других вопросах. В магазине абоненты могут приобрести различные аксессуары и устройства, поддерживающие мобильные технологии, а также мобильные телефоны в кредит или за наличные средства. Отметим, что в “Exclusive” офисах можно воспользоваться всеми услугами Azercell, за исключением переоформления номера на имя другого абонента и услуги детализации счёта.

В связи с открытием нового магазина Azercell проводит специальную кампанию для своих абонентов в городе Загатала. Так, каждый абонент, приобретающий смартфон в новом магазине «Azercell Exclusive» в течение семи дней, начиная с 24 января, получит подарочный баланс на сумму 150 манатов. Кроме того, 200 покупателям будет предложен специальный подарочный купон, который предоставит скидку до 50% процентов при покупке номеров и аксессуаров.

Отметим, что "Azercell Exclusive" в Загатале будет обслуживать абонентов с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00 (без перерыва) и по воскресеньям - с 09:00 до 18:00 (без перерыва).

Ознакомиться с адресами офисов Azercell можно по ссылке https://www.azercell.com/az/contacts/office/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azercell объявила победителей программы студенческой стипендии 2019 года
ИКТ 23 января 10:18
Azercell запустила сервис мобильного ТВ для своих абонентов
ИКТ 18 января 18:16
Мобильный оператор Азербайджана сворачивает тарифный план для студентов
ИКТ 18 января 09:20
Azercell делает доступным мобильный интернет и за рубежом
ИКТ 17 января 17:52
Центр обслуживания Azercell с новой концепцией теперь в Бакинском международном автовокзале (ФОТО)
ИКТ 16 января 17:13
Мобильный оператор Азербайджана наметил сроки проведения ребрендинга
ИКТ 11 января 16:56
Лента новостей
Откровения Айгюн Кязымовой о работе в России и близком по духу Филиппе Киркорове (ФОТО)
Интервью 14:23
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 350 млн манатов
Финансы 14:21
В Азербайджане разрабатывается генплан еще шести городов - госкомитет
Бизнес 14:17
Ailə TV анонсировал новый HD ТВ ресивер
ИКТ 14:08
Азербайджанскую науку постигла тяжелая утрата
Общество 14:05
В субботу в Баку будет ветрено, до 9 градусов тепла
Общество 14:00
Пять причин, по которым кризис в Венесуэле значительно скажется на нефтяном рынке
Энергетика 13:54
АБР выпустил первые облигации в тенге
Финансы 13:54
В Баку состоится шоу Московского цирка лилипутов – каждый артист в Книге рекордов Гиннесса
Культура 13:50