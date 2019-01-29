Azercell продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании

БАКУ /Trend/ - ООО "Azercell Telecom" продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании и в 2019 году.

Azercell на этот раз совместно с ООО "ABC Content" радует Sim-Sim абонентов новой стимулирующей тиражной лотереей “Подарочный Баланс от Azercell”.

Кампания будет продолжаться с 24 января по 29 декабря 2019 года. Абоненты Azercell могут стать участниками лотереи, пополнив свой баланс как минимум на один манат разными способами оплаты (за исключением SimKredit и Paycell) и отправив пустое SMS на короткий номер 5353 (СМС бесплатное).

Sim-Sim абоненты, которые подключатся к стимулирующей тиражной лотерее в течение указанного периода, получат возможность накопить баллы и получить призы от Azercell:

- одну тысячу манатов каждый день,

- 10 тысяч манатов каждый месяц,

- суперприз до 100 тысяч манатов.

Каждый участник может ознакомиться с условиями участия в лотерее, расписанием тиражей и получить информацию о победителях на сайте www.hediyyelibalans.az. Отметим, что в лотерее могут участвовать только абоненты, достигшие 18 лет.

Подключайтесь к кампании и воспользуйтесь шансом получить до 100 тысяч манатов в подарок от Azercell.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста посетите:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/hediyyelibalans/

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