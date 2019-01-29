Azercell продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании

29 января 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО "Azercell Telecom" продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании и в 2019 году.

Azercell на этот раз совместно с ООО "ABC Content" радует Sim-Sim абонентов новой стимулирующей тиражной лотереей “Подарочный Баланс от Azercell”.

Кампания будет продолжаться с 24 января по 29 декабря 2019 года. Абоненты Azercell могут стать участниками лотереи, пополнив свой баланс как минимум на один манат разными способами оплаты (за исключением SimKredit и Paycell) и отправив пустое SMS на короткий номер 5353 (СМС бесплатное).

Sim-Sim абоненты, которые подключатся к стимулирующей тиражной лотерее в течение указанного периода, получат возможность накопить баллы и получить призы от Azercell:

- одну тысячу манатов каждый день,

- 10 тысяч манатов каждый месяц,

- суперприз до 100 тысяч манатов.

Каждый участник может ознакомиться с условиями участия в лотерее, расписанием тиражей и получить информацию о победителях на сайте www.hediyyelibalans.az. Отметим, что в лотерее могут участвовать только абоненты, достигшие 18 лет.

Подключайтесь к кампании и воспользуйтесь шансом получить до 100 тысяч манатов в подарок от Azercell.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста посетите:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/hediyyelibalans/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azercell открыла магазин “Exclusive” в Загатале (ФОТО)
ИКТ 25 января 13:44
Azercell объявила победителей программы студенческой стипендии 2019 года
ИКТ 23 января 10:18
Azercell запустила сервис мобильного ТВ для своих абонентов
ИКТ 18 января 18:16
Мобильный оператор Азербайджана сворачивает тарифный план для студентов
ИКТ 18 января 09:20
Azercell делает доступным мобильный интернет и за рубежом
ИКТ 17 января 17:52
Центр обслуживания Azercell с новой концепцией теперь в Бакинском международном автовокзале (ФОТО)
ИКТ 16 января 17:13
Лента новостей
Делегация Китая прибыла в США на торговые переговоры
Китай 10:06
Азербайджанская нефть 28 января подешевела
Энергетика 09:57
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:48
В Таджикистане произведен рекордный объем электроэнергии
Таджикистан 09:45
Bank Respublika показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2018 год
Бизнес 09:44
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправлено
Финансы 09:39
SOCAR увеличит объем инвестиций в Турцию (Эксклюзив)
Энергетика 09:30
В Баку снижена допустимая скорость движения на ряде дорог
Общество 09:30
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 января
Финансы 09:26