На процессинговый центр Azericard совершают тысячи кибератак в месяц (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ежемесячно на процессинговый центр Azericard осуществляются тысячи кибератак. Об этом, как сообщает в среду Trend сказал журналистам заместитель генерального директора процессингового центра Закир Ахмедов.

В связи с этим, Azericard застраховала свои риски, выбрав две крупные страховые компании PASHA Insurance и Ateshgah Insurance.

По словам Ахмедова, в качестве перестраховочной компании выбрана компания из Великобритании.

"В среднем в месяц фиксируются тысячи кибератак. Причем, атаки осуществляют как за пределами, так и внутри страны",- сказал Ахмедов.

Наряду с этим, добавил Ахмедов, финансовое положение компании позволяет в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, покрыть все потери.

Отметим, что Azericard является первым процессинговым центром Азербайджана, полностью сертифицированным международными платежными системами MasterCard, Visa, American Express, Diners Club, UnionPay и JCB. Центр обслуживает 21 банк (всего в стране действуют 30 банков).

(Автор: Гусейн Велиев)

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