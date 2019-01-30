Bakcell удостоена национальной премии в области КСО

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell стала одним из обладателей первой национальной премии КСО “Milli KSM Mükafatı 2018″. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении компании распространенной в среду.

Bakcell получила награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям». Жюри премии состояло из представителей министерства экономики Азербайджана, министерства образования азербайджанской республики, министерства экологии и природных ресурсов, государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, службы ASAN и Милли Меджлиса Азербайджана, а также представители различных НГО и частных организаций.

Церемония награждения, организованная Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Фондом молодежи Азербайджана и компанией PRoactiv PR, прошла в Бакинском конгресс-центре. В ходе мероприятия, гостям и участникам было рассказано о первом общереспубликанском конкурсе проектов корпоративной социальной ответственности, а также о самых успешных проектах в сфере КСО и развитии этой сферы в Азербайджане.

«Проект «Начни и совершенствуй свой бизнес», который получил награду в номинации «Проект года по оказанию поддержки молодым предпринимателям», направлен на осуществление бизнес-идей молодых людей, находящихся под патронажем Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» - одного из долгосрочных партнеров компании Bakcell, и выпускников других школ-интернатов страны. Молодые участники этого проекта смогли открыть свой бизнес при финансовой поддержке Bakcell. В 2019 году мы продолжим реализовывать этот проект, чтобы помочь еще большему числу молодых предпринимателей» отметила Сухейла Джафарова, руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Bakcell.

«В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей нашей программы корпоративной социальной ответственности Bakcell Stars, являющейся одной из самых крупномасштабных программ КСО в стране. Основные направления программы Bakcell Stars это предоставление равных прав и возможностей детям, нуждающимся в особой заботе, и обеспечение их успешной интеграции в общество, а также образование, развитие навыков, улучшение благосостояния детей и молодых людей, нуждающихся в особой заботе, и детей и молодых людей из малоимущих семей. Деятельность Bakcell в этой сфере непрерывна и эффективна, и мы очень рады, что поддержка, оказываемая нами детям и молодёжи приносит свои плоды» добавила Сухейла Джафарова.

Отметим, что компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям и молодым людям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года. Также, в рамках проекта «Общение посредством искусства» осуществляемого совместно с United Aid for Azerbaijan с 2010 года, и ряда других успешных проектов, Bakcell делает все возможное для предоставления равных прав и возможностей детям, нуждающимся в особой заботе, эффективной организации их свободного времени и обеспечения их успешной интеграции в общество.

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