Airbus заявила об инциденте, вызвавшему несанкционированный доступ к данным

31 января 2019 04:28 (UTC+04:00)

Авиастроительная компания Airbus заявила об инциденте в информационных системах подразделения коммерческих воздушных судов, который привел к несанкционированному доступу к данным, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Airbus обнаружила инцидент (в сфере - ред.) кибербезопасности в информационных системах Commercial Aircraft business, который привел к несанкционированному доступу к данным. На коммерческих операциях Airbus это не отразилось", - говорится в заявлении.

Как сообщается, эксперты компании тщательно расследуют инцидент и предприняли немедленные и необходимые действия для усиления мер безопасности. Известно, что несанкционированный доступ был получен к некоторым личным данным. По большей части речь идет о профессиональных контактах и идентификационной информации некоторых сотрудников Airbus в Европе.

Компания находится в контакте с властями в соответствии с регламентом защиты персональных данных GDPR.

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