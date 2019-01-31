Microsoft опубликовала результаты исследования в сфере образования

БАКУ /Trend/ - Новое исследование Microsoft подчеркивает важность благополучия учащихся и позитивного мышления для достижений и успеха. Эти основные моменты были представлены на ежегодной конференции BETT, крупнейшем в мире мероприятии в области образовательных технологий, во время основной презентации «Эмоции и познание в эпоху искусственного интеллекта».

В рамках исследования были опрошены специалисты в области образования во всем мире, от учителей и администраторов до директоров. Респонденты были из разных экономических, социальных и политических окружений – от Мексики до Швеции, от Индонезии до Канады. Их мнения говорят о том, как учителя и школьные администраторы думают о приоритетах и развитии эмоциональных благополучиях в школах, как для улучшения обучения студентов, так и для улучшения подготовки их к быстро меняющемуся рынку труда. В опросе приняло участие 762 педагога из 15 стран.

Эмоциональное благополучие является показателем успеха в учебе и трудоустройстве, а эмоциональная грамотность имеет решающее значение для самосознания и навигации по жизни. По мере того, как искусственный интеллект трансформирует рынок труда, важность таких человеческих навыков, как творчество, межличностное понимание и эмпатия, становится все более ценной. Педагоги играют ключевую роль в развитии навыков, которые способствуют благополучию. Это международное исследование показывает, как профессионалы в области образования расставляют приоритеты и приближают студенческое благополучие.

Согласно исследованию, 80% педагогов считают, что положительные эмоции имеют решающее значение для академической успеваемости, в то время как 80% говорят, что эмоциональное благополучие важно для развития коммуникативных навыков. Замечательная новость заключается в том, что 53% опрошенных школ имеют четко определенную политику благосостояния. Для учителей наличие такой политики является важнейшим элементом последовательной и структурированной поддержки эмоционального благополучия учащихся. Благосостояние также лежит в основе глобальной реформы образования, поэтому 67% школ в Азии поощряют развитие эмоциональной грамотности в классе, 66% учителей в Северной Америке говорят, что они внедряют принципы эмоциональной грамотности в своем классе.

Исследования определили три основные технологии для поддержки благополучия учащихся: 58% образовательных приложений или программного обеспечения, потому что они дополняют и расширяют учебный опыт, 49% инструменты совместной работы, потому что обучение является социальным, 46% данные и аналитика об эмоциональных состояниях учащихся, так как наглядность приводит к ответственности.

Исследование подтвердило, что развитие социально-эмоциональных навыков продолжает оставаться огромным приоритетом для школ: более 70 процентов школ работают над умышленными практиками, которые признают социально-эмоциональные навыки SE фундаментальными, а не декоративными. Исследование также показало, что эмоции являются привратником познания и что положительные эмоциональные состояния связаны как с успеваемостью, так и с благополучием. Присоединяйтесь к предстоящей серии вебинаров по обучению счастью, чтобы узнать больше (регистрация бесплатна): https://info.microsoft.com/ww-landing-teaching-happiness.html?fbclid=IwAR2MgPYGuoZfnYj9pLgFeF4OomCx2Wv4JUTX6vsaTpk-QtxrdMKoTWn8cw4.

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