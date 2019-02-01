Azercell предлагает уникальную кампанию для абонентов GencOl5

1 февраля 2019 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ООО "Azercell Telecom" продолжает радовать своих абонентов выгодными кампаниями. На этот раз мобильный оператор представляет новую кампанию для пользователей тарифного пакета GencOL5, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Так, только для абонентов GencOL5 с первого по 15 февраля 2019 года Azercell проводит специальную кампанию «GencOL8 Endirim» («GencOL8 Скидочная Кампания»). В течение указанного периода, пользователи GencOL5 имеют уникальную возможность подключиться к тарифному пакету GencOL8, заплатив всего шесть манатов. Для того, чтобы подключиться к кампании, абонентам тарифа GencOL5 необходимо отправить SMS с ключевым словом G8 на короткий номер 7575 или набрать USSD-код *750*4*2#YES на экране мобильного телефона. Абоненты, которые активировали тариф GencOl8 в рамках этой кампании, смогут воспользоваться скидочной ценой три раза в течение 90 дней. Таким образом, заплатив всего шесть манатов за месяц, абоненты получат 4 GB-a интернет-трафика, 400 бесплатных минут для разговоров между абонентами GencOL и 400 бесплатных внутрисетевых SMS.

Следует отметить, что абоненты GencOL наряду с выгодным тарифом, также смогут воспользоваться различными скидками и кампаниями. На данный момент GəncOL предлагает своим пользователям выгодные скидки в более чем в 150 заведениях. Абоненты могут ознакомиться с полным списком скидок, который ежедневно обновляется, на портале www.gencol.az

Для получения дополнительной информации, посетите страницу:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/endirimgencol8/

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан временно ограничил импорт мяса птицы и животных из некоторых регионов РФ
Общество 14:44
Турецкая Gubretas и SOCAR Turkey Energy создадут СП
Энергетика 14:20
Россия и Азербайджан наращивают усилия по развитию морского туризма на Каспии - посол (Эксклюзив)
Туризм 12:57
AzerGold планирует увеличить добычу золота и серебра (ФОТО)
Бизнес 11:34
Питер Тейс: Телефонный звонок Болтона свидетельствует о глубокой заинтересованности Вашингтона в мирном урегулировании карабахского конфликта
Политика 11:23
Туркменистан и ЕС обсуждают транзитный коридор через Азербайджан в Европу
Бизнес 10:49
Лента новостей
Молодежь Азербайджана тесно сплотилась вокруг Президента Ильхама Алиева - министр
Общество 14:58
Азербайджан временно ограничил импорт мяса птицы и животных из некоторых регионов РФ
Общество 14:44
Система международного права подвергается внешним рискам - посол
Политика 14:37
Таджикистан планирует экспорт 2 млрд кВт/ч электроэнергии в Узбекистан
Узбекистан 14:34
Около 30% азербайджанских учителей младше 35 лет - министр
Общество 14:25
Турецкая Gubretas и SOCAR Turkey Energy создадут СП
Энергетика 14:20
Утвержден план законодательной работы весенней сессии парламента Азербайджана
Политика 14:14
Главы комитетов начштабов Южной Кореи и США обсудили денуклеаризацию КНДР
Другие страны 14:12
Иностранные туристы на четверть увеличили безналичные операции в Азербайджане
Бизнес 14:11