Azercell предлагает уникальную кампанию для абонентов GencOl5

БАКУ /Trend/ - ООО "Azercell Telecom" продолжает радовать своих абонентов выгодными кампаниями. На этот раз мобильный оператор представляет новую кампанию для пользователей тарифного пакета GencOL5, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Так, только для абонентов GencOL5 с первого по 15 февраля 2019 года Azercell проводит специальную кампанию «GencOL8 Endirim» («GencOL8 Скидочная Кампания»). В течение указанного периода, пользователи GencOL5 имеют уникальную возможность подключиться к тарифному пакету GencOL8, заплатив всего шесть манатов. Для того, чтобы подключиться к кампании, абонентам тарифа GencOL5 необходимо отправить SMS с ключевым словом G8 на короткий номер 7575 или набрать USSD-код *750*4*2#YES на экране мобильного телефона. Абоненты, которые активировали тариф GencOl8 в рамках этой кампании, смогут воспользоваться скидочной ценой три раза в течение 90 дней. Таким образом, заплатив всего шесть манатов за месяц, абоненты получат 4 GB-a интернет-трафика, 400 бесплатных минут для разговоров между абонентами GencOL и 400 бесплатных внутрисетевых SMS.

Следует отметить, что абоненты GencOL наряду с выгодным тарифом, также смогут воспользоваться различными скидками и кампаниями. На данный момент GəncOL предлагает своим пользователям выгодные скидки в более чем в 150 заведениях. Абоненты могут ознакомиться с полным списком скидок, который ежедневно обновляется, на портале www.gencol.az

Для получения дополнительной информации, посетите страницу:

https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/endirimgencol8/

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