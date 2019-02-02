Azercell оказала поддержку женщинам-предпринимателям (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Barama», созданный в 2009 году компанией Azercell, поддержал очередной проект в целях развития предпринимательской экосистемы в Азербайджане и совершенствования бизнес-инноваций. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении компании, распространенном в субботу.

Так, «Barama» принимает активное участие в программе «Лаборатория социального предпринимательства». Отметим, что программа организована при поддержке посольства США в Азербайджане центром «Education HUB», который специализируется в области образования. В рамках проекта в центре инноваций и предпринимательства «Barama» была организована клиника стажировки. В ходе двухдневной программы стажировки 15 молодых женщин из Барды, Мингячевира, Агдама и Евлаха будут проинфомированы о существующих возможностях, финансовых ресурсах и получат другую соответствующую информацию, которая касается социального предпринимательства. Также представители ряда действующих в Азербайджане банков и компании «Coca-Cola» поделятся информацией о программах, реализуемых ими в этом направлении. Участницы смогут узнать людей, имеющих опыт в области социального предпринимательства, и обсудить способы избежания неудач в первые годы бизнес-деятельности. Представительницы четырёх регионов получат возможность поближе познакомиться со стартап-проектами в центре инноваций и предпринимательства "Barama".

Следует отметить, что за 10 лет своей деятельности центр инноваций и предпринимательства «Barama», приняв у себя ряд международных мероприятий, провел ряд проектов, направленных на создание успешной бизнес-среды и развитие цифровой экосистемы в Азербайджане. В настоящее время «Barama»" является одним из основных центров инкубации стартапов в Азербайджане и успешно продолжает свою деятельность в этом направлении при поддержке ОАО «PASHA Bank».

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