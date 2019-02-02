Azercell оказала поддержку женщинам-предпринимателям (ФОТО)

2 февраля 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр инноваций и предпринимательства «Barama», созданный в 2009 году компанией Azercell, поддержал очередной проект в целях развития предпринимательской экосистемы в Азербайджане и совершенствования бизнес-инноваций. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении компании, распространенном в субботу.

Так, «Barama» принимает активное участие в программе «Лаборатория социального предпринимательства». Отметим, что программа организована при поддержке посольства США в Азербайджане центром «Education HUB», который специализируется в области образования. В рамках проекта в центре инноваций и предпринимательства «Barama» была организована клиника стажировки. В ходе двухдневной программы стажировки 15 молодых женщин из Барды, Мингячевира, Агдама и Евлаха будут проинфомированы о существующих возможностях, финансовых ресурсах и получат другую соответствующую информацию, которая касается социального предпринимательства. Также представители ряда действующих в Азербайджане банков и компании «Coca-Cola» поделятся информацией о программах, реализуемых ими в этом направлении. Участницы смогут узнать людей, имеющих опыт в области социального предпринимательства, и обсудить способы избежания неудач в первые годы бизнес-деятельности. Представительницы четырёх регионов получат возможность поближе познакомиться со стартап-проектами в центре инноваций и предпринимательства "Barama".

Следует отметить, что за 10 лет своей деятельности центр инноваций и предпринимательства «Barama», приняв у себя ряд международных мероприятий, провел ряд проектов, направленных на создание успешной бизнес-среды и развитие цифровой экосистемы в Азербайджане. В настоящее время «Barama»" является одним из основных центров инкубации стартапов в Азербайджане и успешно продолжает свою деятельность в этом направлении при поддержке ОАО «PASHA Bank».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azercell предлагает уникальную кампанию для абонентов GencOl5
ИКТ 1 февраля 14:09
Azercell продолжает предлагать своим абонентам выгодные кампании
ИКТ 29 января 09:45
Azercell открыла магазин “Exclusive” в Загатале (ФОТО)
ИКТ 25 января 13:44
Azercell объявила победителей программы студенческой стипендии 2019 года
ИКТ 23 января 10:18
Azercell запустила сервис мобильного ТВ для своих абонентов
ИКТ 18 января 18:16
Мобильный оператор Азербайджана сворачивает тарифный план для студентов
ИКТ 18 января 09:20
Лента новостей
ЦБ Узбекистана: Увеличение спроса на валюту в 2018 г. покрывалось за счет экспортеров
Узбекистан 15:22
В Алеппо 11 человек погибли после обрушения дома
Арабские страны 15:17
Единство народа и власти в Азербайджане приведет к достижению еще больших успехов - депутат
Точка зрения 15:01
Памяти Анара Нагылбаза от азербайджанского летчика (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:59
Узбекистан улучшил позицию в классификации страновых кредитных рисков ОЭСР
Узбекистан 14:46
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 14:36
Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ирака в ЕС
Беларусь 14:34
Китай выступил против превращения ДРСМД в многосторонний договор
Китай 14:28
Полиция разместила броневики у Триумфальной арки перед началом протестов в Париже
Европа 14:25