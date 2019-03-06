В работе Amazon произошел сбой

Пользователи онлайн-ретейлера Amazon сообщили во вторник о сбое в работе сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов,передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Сбой произошел около 21:28.

В основном пользователи жалуются на неисправности в работе сайта ретейлера, около трети сообщивших указывают на сложности со входом в свою учетную запись. Больше всего сообщений о проблемах с Amazon приходит из США, чуть меньше - из европейских стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.