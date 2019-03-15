Состоялся Республиканский научно-практический семинар «Услуги CERT: киберугрозы и методы защиты от них» (ФОТО)

15 марта 2019 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Недели кибербезопасности в Баку при совместной организации министерства транспорта, связи и высоких технологий, Особой службы государственной охраны и Института информационных технологий НАНА состоялся Республиканский научно-практический семинар «Услуги CERT в Азербайджане: киберугрозы и методы защиты от них», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Основной целью мероприятия является проведение обсуждений по достижениям, предстоящим задачам функционирующих в стране CERT-услуг, вопросам обмена информацией между соответствующими структурами об инцидентах, перспективам международного сотрудничества, интеграции в соответствующие международные структуры.

Выступившие на мероприятии заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, академик-секретарь НАНА, директор Института информационных технологий НАНА, академик Расим Алигулиев, заместитель начальника Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Азер Ахадов рассказали о работе, проделанной по просвещению частных и других структур страны в области кибербезопасности и формированию культуры информационной безопасности, защите информационных процессов, защите информационных ресурсов и систем от возможных угроз, повышению уровня общей подготовки в области кибербезопасности.

Затем были заслушаны доклады начальника Службы электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Фаига Фарманова на тему «Направления деятельности Службы электронной безопасности (www.cert.az)», заведующего отделом Института информационных технологий, доцента Ядигара Имамвердиева – «Эволюция CERT: новые тренды и вызовы», начальника управления Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны Турала Мамедова – «Деятельность CERT.gov.az в борьбе с угрозами нового поколения. Презентация недавно созданной услуги Blacklist.gov.az».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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