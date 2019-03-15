В Азербайджане обсудили сотрудничество в сфере ИКТ с Программой развития ООН

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с заместителем руководителя Программы развития ООН (ПРООН), директором Регионального бюро по Европе и СНГ Мирьяной Эггер, находящейся с визитом в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, во время встречи обсуждались реализация стартап проектов, технические вопросы и поддержка экспертов по поводу строящегося в Евлахе резервного DATA-центра, а также планы по созданию Лаборатории инноваций и Центра инноваций. В то же время, состоялся обмен мнениями по вопросу оказания поддержки квалифицированной экспертной поддержки со стороны ПРООН, осуществляемым в Азербайджане работам в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Министр подчеркнул, что двусторонние отношения между Программой развития ООН и Азербайджаном успешно развиваются, и добавил, что, как и во всех сферах, расширяются взаимные связи и в сфере ИКТ.

Гулузаде рассказал о реформах, проводимых в Азербайджане по развитию сферы ИКТ, реализуемых национальных и региональных проектах. Министр высоко оценил поддержку со стороны ООН международных проектов, инициатором которых является Азербайджан.

В свою очередь, Эггер затронула важность успешных проектов в сфере ИКТ в Азербайджане и подчеркнула, что ПРООН намерена еще больше расширить направления сотрудничества с Азербайджаном.

Затем обсуждались перспективы сотрудничества в сфере ИКТ, а также многие другие вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.