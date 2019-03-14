Azercell приняла участие в VI Региональном форуме по управлению интернетом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 11 по 15 марта в Азербайджане проходит “Неделя кибербезопасности”, цель которой заключалась в повышении эффективности и уровня осведомленности, а также технологической готовности в сфере кибербезопасности в стране, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию Azercell Telecom.

В рамках "Недели кибербезопасности", в которой активно участвует ООО ”Azercell Telecom", при поддержке различных структур, проводятся различные форумы, мероприятия и конкурсы. 13-го марта министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана совместно с Программой развития ООН был проведён VI Региональный форум по управлению интернетом (РФУИ) на тему «Кибербезопасность: наша общая ответственность». Форум собрал представителей региональных стран и авторитетных международных организаций. В ходе мероприятия были организованы сессии на такие темы, как “Вопросы кибербезопасности региона”, “Инновационные решения кибербезопасности”, “Безопасный интернет для детей”.

На форуме выступили уполномоченные представители правительства, бизнес-сферы и дипломатического корпуса, специалисты научных кругов и гражданского общества, а также Интернет-сообщества. Нигяр Шихлинская, руководитель департамента Корпоративных коммуникаций ООО "Azercell Telekom", рассказала о проектах, реализуемых компанией на тему “Интернет-безопасность для детей”. В своем выступлении Нигяр Шихлинская отметила, что компания Azercell, лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасного использования сети интернет как с точки зрения технической стратегии, так и Корпоративной Социальной Ответственности (КСО).

Для сведения отметим, что в рамках ”Недели кибербезопасности" Azercell проводит тренинги для детей, их родителей и учителей на тему безопасного пользования интернетом. С 4-го по 7-е марта в Шамкире при поддержке Azercell “Центром развития учителей Азербайджана” был проведён тренинг на тему ”Интернет-безопасность и цифровое гражданство". Очередной тренинг начался 11 марта в Гяндже. В ходе тренинга, который продлится до 15-го марта, участникам предоставляется информация об опасностях интернета, ставшего неотъемлемой частью жизни как взрослых, так и детей. Здесь школьникам прививается понятие кибербезопасности, изучаются степень и причины опасности интернета. Дети имеют возможность ознакамиться с безопасными порталами, обучаются правилам пользования безопасными поисковыми сайтами.

Отметим, что основной целью VI Регионального форума по управлению интернетом (РФУИ) является демонстрация различных путей применения интернета для достижения более эффективного, действенного регионального экономического развития и культурного прогресса. Форум является идеальной платформой для обмена опытом и налаживания сотрудничества местных участников с международными специалистами, совместного обсуждения текущей ситуации в этой области, поставленных задач, вопросов интеграции в соответствующие международные структуры и демонстрации интересных инновационных проектов.

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