В работе Telegram произошел масштабный сбой

Пользователи Telegram в разных странах, в том числе в России, столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбой в работе Telegram произошел около 16.00. По данным портала, пользователи испытывают сложности с получением и отправкой сообщений (48%), соединением (43%) и входом в систему (7%).

Кроме того, на сбои в работе Telegram жалуются пользователи, проживающие в Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Турции, Бразилии, США и других странах.

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