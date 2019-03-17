В Facebook удалили свыше 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

17 марта 2019 08:24 (UTC+04:00)

Сотрудники Facebook удалили за сутки свыше 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей, на которых был запечатлен теракт в новозеландском Крайстчерче. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом говорится в опубликованном заявлении официального представителя соцсети Мии Гарлик.

Как она уточнила, в Facebook "за первые 24 часа" после теракта были "по всему миру удалены 1,5 млн видеозаписей нападения". 1,2 млн из них были удалены на стадии загрузки, добавила Гарлик. Она также подчеркнула, что сотрудники соцсети продолжают работу на этом направлении и, в частности, блокируют "отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия".

Ранее Гарлик сообщила, что администрация соцсети оперативно заблокировала аккаунты в Facebook и Instagram человека, который, по данным властей, открыл стрельбу в Крайстчерче, а также удаляет все сообщения лиц, которые высказываются в поддержку действий преступника. По словам Гарлик, Facebook сотрудничает с правоохранительными органами Новой Зеландии.

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