Доходы мобильных операторов Азербайджана сократились

19 марта 2019 10:34 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Производство золота в Казахстане значительно увеличилось
Бизнес 18 марта 18:31
Какие изменения произошли на продовольственном рынке Азербайджана?
Бизнес 26 февраля 20:20
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в Румынию
Энергетика 26 февраля 15:43
Азербайджан почти вдвое увеличил доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в Чехию
Энергетика 26 февраля 13:00
Азербайджан незначительно сократил экспорт нефти в Грецию
Энергетика 26 февраля 12:37
Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла
Бизнес 19 февраля 16:38
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют во всенародном празднестве по случаю Новруза
Политика 11:43
Узнаем нашу страну: из Нахчывана в Баку (ФОТО)
Культура 11:33
В Азербайджане предложены изменения в закон о госреестре недвижимости
Общество 11:31
Весенние сюжеты в Баку
Культура 11:30
В ДТП с участием автобуса в Баку пострадали два человека
Происшествия 11:23
Минобороны Японии намерено увеличить дальность противокорабельных ракет
Другие страны 11:17
Глобальный Бакинский форум является важной платформой для диалога - депутат
Точка зрения 11:13
Нефтехимическая компания из Байхрейна подписала соглашения с Туркменистаном
Энергетика 11:13
C 70-летней историей в будущее! (ФОТО/ВИДЕО)
Бизнес 11:08