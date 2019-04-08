В Азербайджане началась реализация проекта "Дни стартап-проектов" (ФОТО)

8 апреля 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана, Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Азербайджанский Интернет Форум, ранее неоднократно выступившие с рядом совместных инициатив, запускают проект «Дни стартап-проектов». Проект был представлен общественности восьмого апреля на пресс-конференции в центре инкубации и акселерации INNOLAND при Службе ASAN, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Эта инициатива предусмотрена для студентов ВУЗов. В рамках проекта «Дни стартап-проектов» пройдут в отдельных вузах нашей страны. В нем будут участвовать молодые люди со своими стартап идеями. Студенты смогут представить свои стартапы индивидуально или в команде. Затем в центре инкубации и акселерации INNOLAND будут организованы подготовительные тренинги для авторов достаточно обоснованных реалистичных идей. На этих тренингах отличившимся молодым людям будет оказана помощь в реализации их идей.

«Дни стартап-проектов» будут проведены в апреле, мае и июне в Лицее туризма и технологий в Баку, Азербайджанском техническом университете, Лянкяранском государственном университете, Азербайджанском государственном экономическом университете, университетах, расположенных в Гяндже и Мингячевире, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Бакинской высшей школе нефти, Бакинском Государственном Университете, Западном университете, а также организации Волонтеры ASAN, которая в основном состоит из студенческой молодежи.

Директор департамента маркетинга Международного Банка Азербайджана Нигяр Тагирова отметила, что банк всегда поддерживал инновационные инициативы и будет продолжать поддерживать их в будущем: «Помогая молодым людям с реализацией их стартап-идей, мы инвестируем в будущее нашего общества. Мы гордимся тем, что можем вносить свой вклад в реализацию бизнес-проектов представителей молодежи».

Проект «Дни стартап-проектов» будет завершен конференцией «Стартап-проекты в Азербайджане» в июле.

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