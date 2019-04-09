“AzerTelecom” стал официальным партнером мировых компаний в сфере кибербезопасности

БАКУ /Trend/ - Компания “AzerTelecom” - магистральный интернет провайдер, связывающий Азербайджан с глобальной интернет-сетью, приобрела статус официального партнера всемирно известных компаний “Trend Micro”, “Symantec”, “ESET”, “Quest” и “One Identity”, специализирующихся на кибербезопасности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Партнерство с вышеупомянутыми известными компаниями позволяет “AzerTelecom” предоставлять решения корпоративным клиентам в области кибербезопасности. Партнерство с этими мировыми компаниями позволяет “AzerTelecom” защищать системы, сети и программное обеспечение своих корпоративных клиентов от различных цифровых атак с помощью передовых решений для кибербезопасности от вышеупомянутых компаний, и, таким образом, способствовать более безопасному и надежному бизнесу своих клиентов.

В настоящее время на фоне уделения важного внимания к вопросам информационной безопасности по всему миру, “AzerTelecom” стремится предоставлять своим клиентам качественные решения и новейшие подходы в сфере обеспечения кибербезопасности. Так, принятие эффективных профилактических мер особенно сложно в наши дни, потому что различные устройства и платформы совершенствуются день ото дня. Решения, предоставляемые “AzerTelecom”, позволяют компаниям эффективно реагировать на вызовы, с которыми они сталкиваются в области безопасности в соответствии с требованиями времени. Отметим, что сотрудники Коммерческого департамента “AzerTelecom” также участвовали в специализированных тренингах по кибербезопасности и получили соответствующие сертификаты.

“AzerTelecom” учрежден в 2008 году и является дочерней компанией “Bakcell”- первого оператора мобильной связи в Азербайджане. Компания предлагает широкий спектр передовых услуг для местных и иностранных компаний в секторе телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom”, в дополнение к статусам Азербайджана как Энергетических и Транспортный Центр, реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы превратить страну в Региональный Цифровой Центр. Целью программы “Digital Hub” является трансформация страны в Цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

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