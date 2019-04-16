В Баку обсуждаются проблемы развития интеллектуальных систем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начался двухдневный практический семинар, организованный Международным телекоммуникационным союзом и министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство, в семинаре принимают участие представители центральных органов исполнительной власти, регулирующих органов стран СНГ, операторы телекоммуникации, производители оборудования и программного обеспечения, а также других организаций соответствующего профиля.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения проблем развития интеллектуальных систем, определения современных тенденций в этой области, обмена опытом и расширения возможностей для сотрудничества.

В рамках семинара предусмотрено проведение четырех сессий и одного "круглого стола".

В первый день семинара прошли такие сессии, как “Успешное использование ИКТ для развития систем международного сотрудничества и международного транспорта” и “Стратегические аспекты интеллектуальной транспортной системы”.

На семинаре выступили с лекциями представители Казахстанского инженерно-экономического университета, Института единого глобального пространства, Украинского сетевого информационного центра, а также американской корпорации Intel и финской Nokia.

В ходе семинара обсуждаются роль государства в стратегическом развитии интеллектуальной транспортной системы, стандарты отрасли, интеллектуальные системы нового поколения, опыт стран уже использующих подобные системы, а также вопросы,связанные с инновациями в области платежных систем и интеллектального управления транспортом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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