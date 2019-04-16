Bakcell объявила о назначении нового главного исполнительного директора

БАКУ /Trend/ - Новым главным исполнительным директором компании Bakcell будет назначен Райнер Ратгебер (Rainer Rathgeber), который вступит в должность после завершения соответствующих официальных процедур в следующем месяце, сообщает во вторник Trend со ссылкой на компанию.

Имея 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций, Ратгебер занимал различные руководящие должности в странах Европы и Азии. Так, работая на руководящих постах в структурах Deutsche Telekom AG, он занимал такие должности как старший вице-президент T-Mobile International AG, генеральный директор в T-Mobile Croatia, главный операционный директор по мобильному бизнесу в Croatian Telekom, член совета директоров OTE Group в Греции и Romtelecom в Румынии. Ратгебер также работал коммерческим директором Etisalat Group в Абу-Даби, членом совета директоров EMTS в Нигерии и PTCL и Ufone в Пакистане, генеральным директором Ufone, Пакистан и председателем совета директоров Ubank, Пакистан (группа PTCL).

«Bakcell обладает сильной позицией на телекоммуникационном рынке Азербайджана и добилась значительных успехов за последние годы. В особенности, хотелось бы отметить такие награды как "Самая скоростная мобильная сеть" и "Лучшая сеть по итогам тестирования" (Best in Test), представляющих особую важность в сфере телекоммуникаций. Более того, компания продемонстрировала быстрый рост сети 4G и начала применять самые инновационные решения в сфере обслуживания клиентов. Я применю весь свой профессиональный опыт и навыки для продолжения успешного развития компании. Уверен, что вместе с командой профессионалов Bakcell, мы обеспечим дальнейшее развитие компании в будущем», - отметил Ратгебер.

Отметим, что Николаи Беккерс (Nikolai Beckers), прежний главный исполнительный директор Bakcell, руководил компанией в период с мая 2016 по апрель 2019 года и внес свой вклад в успешную работу компании. За эти годы, компания Bakcell еще больше укрепила свою позицию на телекоммуникационном рынке Азербайджана.

Bakcell является первой компанией в Азербайджане, начавшей предоставление услуг мобильной связи. Сегодня, сеть 4G Bakcell охватывает всю территорию Баку и Апшеронского полуострова, а также центральные части более 40 регионов страны. Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

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