Azercell поддержал мероприятие, организованное по случаю дня "Девушки в ИКТ"

БАКУ /Trend/ - Согласно резолюции, принятой в 2010 году Международным союзом электросвязи (МСЭ), четвёртый день последней недели апреля отмечается как день "Девушки в ИКТ". Эта историческая дата направлена на поддержку повышения роли женщин в сфере ИКТ (Информационно-Коммуникационных технологий), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Azercell.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики организовало серию мероприятий, чтобы подчеркнуть перспективы карьеры и поощрить женщин к обучению в этой области .

Министерство транспорта, связи и высоких технологий, Министерство образования, Исполнительная власть Шамахинского района, Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" ООО “Azercell Telecom”, клуб “Женщины Азербайджана в ИКТ — FEMMES DIGITALES“, “STEP IT Academy” и Бакинский офис программы развития Организации Объединенных Наций провели первое мероприятие в Шамахинском городском художественном центре. На мероприятии, в котором приняли участие до 70-ти школьниц, обсуждалось значение информационных технологий, важность образования и широкие карьерные возможности в этой области. Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" представил участникам информацию, охватывающую “первые шаги в предпринимательстве”, ”успешное предпринимательство” и другие важные моменты.

Также при организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Академии робототехники и инженерии "AREA" и ООО "chip.az” по случаю дня "Девушки в ИКТ" был проведён тренинг на тему: "Женщины в ИКТ: Возможности и Перспективы". Были организованы занятия на темы: ”Современные тенденции в сфере ИКТ“, "Бизнес в социальных сетях“, ”Путь карьеры для девушек в ИКТ“, ”Возможность работы в области робототехники“, ”Перспективы развития робототехники в Азербайджане".

ООО "Azercell Telecom" с особой заботой относится к подготовке профессиональных кадров-женщин в сфере ИКТ. Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", созданный компанией Azercell в 2009 году и поддерживаемый PASHA Bank, принимает активное участие в организации тренингов, семинаров, охватывающих темы информационных технологий и предпринимательства для женщин.

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