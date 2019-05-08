Bakcell поддержала проведение посвященной ветеранам выставки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поддержала фотовыставку посвященную ветеранам Великой Отечественной Войны, сообщает в среду Trend со ссылкой на компанию.

Выставка под названием «Хранители духа победы», посвящённая 9 Мая – Дню Победы над фашизмом организована ЗАО «Бакинский Метрополитен» в переходах станции метро «Гянджлик». На выставке представлены фотопортреты живых легенд - азербайджанских ветеранов героически сражавшихся в великой отечественной войне. В то же время, на выставке можно ознакомиться с интересными фактами о роли Азербайджана в великой победе.

Посетители выставки могут получить подробную информацию о ветеранах, при помощи специальных QR кодов, добавленных к каждой фотографии.

Официальное открытие выставки состоялось 7 мая с участием представителей ЗАО «Бакинский Метрополитен» и компании Bakcell.

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