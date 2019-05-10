БАКОТЕК становится дистрибьютором решений Arista Networks в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Группа компаний БАКОТЕК становится дистрибьютором в Украине, Азербайджане и Казахстане специализированного коммутационного оборудования и решений компании Arista Networks, применяемого в центрах обработки данных (ЦОД) и распределенных кампусных сетях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БАКОТЕК.

Так, в число производимых Arista Networks продуктов входят коммутаторы, решения для построения когнитивных Wi-Fi сетей, средства анализа и телеметрии, инструментарий для объединения решений различных вендоров в рамках единой программно-управляемой защищенной сети. Платформа Arista Networks дает свежий взгляд на построение высоконагруженных сетей, обеспечивая доступность, гибкость, автоматизацию, аналитику и безопасность сетей нового поколения.

Сетевые решения Arista Networks, изначально разработанные для облачных инфраструктур, обладают высокой производительностью и практически неограниченной масштабируемостью. Аппаратная платформа Arista включает широкий модельный ряд устройств, в числе которых образцы со сверхнизкими задержками обработки трафика, с глубокими буферами обмена, низким уровнем энергопотребления, а также высокой плотностью портов. Все это дает возможность гибкого подбора решений под нужды заказчиков и позволяет экономить физическое пространство и электроэнергию при размещении оборудования в ЦОД.

Ключевым звеном решений вендора является Extensible Operating System (EOS™) — единая для всех аппаратных платформ сетевая операционная система, отмеченная целым рядом престижных отраслевых наград. EOS™ обладает современной прогрессивной архитектурой, базирующейся на ядре Linux c открытым исходным кодом и центральной базе данных SysDB, которые в совокупности обеспечивают беспрецедентную стабильность работы системы, возможность установки обновлений и увеличения числа обслуживаемых приложений прямо в процессе эксплуатации, без остановок в работе системы.

«Несомненно, появление продукции такой компании, как Arista Networks, в портфеле производителей БАКОТЕК — большой шаг на пути развития как True Value Added дистрибьютора новейших IT-решений на наших рынках поставок. Вендор предлагает клиентам готовые продукты, которые подойдут для SMB и enterprise-компаний. Решения будут полезны при построении сетевой инфраструктуры самого различного масштаба — от серверного до коммерческого ЦОДа. Кроме того, продукты Arista обладают широкими возможностями по интеграции с другими решениями, что очень ценится на рынке и важно для бизнеса», — считает генеральный директор БАКОТЕК Евгений Бадах.

БАКОТЕК – международная группа компаний, один из лидеров в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции. БАКОТЕК поставляет решения ведущих мировых IT-производителей, лидеров в своих сегментах, предоставляя профессиональную до- и послепродажную, маркетинговую и техническую поддержку партнерам и конечным заказчикам. Территориально деятельность группы компаний охватывает 26 стран на рынках Украины, СНГ, Балтии, Балкан и государств Восточной Европы.

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