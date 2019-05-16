ООО "Азтелеком" изменило срок оплаты за интернет

БАКУ /Trend/ - ООО «Азтелеком» министерства транспорта, связи и высоких технологий изменило сроки месячной оплаты за интернет-услуги, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

С этого месяца оплаты за интернет-услуги, предоставляемых ООО «Азтелеком», будут вестись по принципу «ежедневный подсчет», то есть, отныне день оплаты устанавливается не до пятого числа каждого месяца, а 30-й календарный день после сделанной последней оплаты будет считаться последним днем оплаты следующего месяца.

В случае не внесения оплаты за текущий месяц интернет-услуги будут приостановлены.

Для дополнительной информации можно обратиться на номер «170»

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.