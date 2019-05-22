Azercell учит школьников Губы кибербезопасности (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Azercell Telecom, учитывая важность кибербезопасности и безопасного пользования интернетом, продолжает тренинги в этом направлении, сообщает Trend со ссылкой на компанию. На этот раз компания, которая реализует обучающие сессии на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» в различных регионах страны, организовала тренинг в средней общеобразовательной школе № 1 имени Гейдара Алиева в городе Губа для школьников 6-9-х классов, их учителей и родителей. На тренингах, которые прошли 13-17 мая, участников ознакомили с теоретической и практической информацией по угрозам в интернете, определении внешкольных угроз и способах борьбы с ними.

На тренингах, проведенных «Центром развития учителей Азербайджана» с участием 137 человек, были представлены рекомендации по эффективному пользованию социальными сетями, списки ресурсов, созданных для детей, а также предоставлены в пользование материалы об основах безопасного пользования интернетом. Кроме того, на тренингах были освещены способы борьбы с опасными интернет-играми, призывами к экстремизму, кражей личной и финансовой информации людей, подробно описаны интернет-безопасность, безопасная домашняя среда и угрозы, с которыми могут столкнуться школьники.

Отметим, что компания Azercell, которая всегда с особым вниманием относится к вопросу безопасности детей в виртуальном мире, два года назад предоставила в пользование программу «Azercell Plus Защита», включающую в себя такие услуги, как «Универсальная защита», «Защита для Android» и «Родительский контроль». Это приложение позволяет контролировать публикации и изменения в списке друзей ребенка в социальных сетях, быть в курсе групп, в которых он состоит, а также определять его местонахождение и устанавливать безопасную область его нахождения.

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