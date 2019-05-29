Соглашение о прокладке Транскаспийской магистрали утверждено правительством Казахстана

29 мая 2019 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Межгосударственное соглашение, предусматривающее прокладку фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном по проекту Транскаспийская магистраль, который реализуется с участием магистрального интернет-провайдера «AzerTelecom», соединяющего Азербайджан с международной интернет-сетью утверждено правительством Республики Казахстан, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Соглашение, подписанное 19 марта 2019 года между Азербайджаном и Казахстаном «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан» в начале апреля этого года было ратифицировано парламентом Азербайджана и утверждено Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. А 17 мая этого же года данное соглашение было утверждено и со стороны правительства Казахстана.

Согласно документу, прокладка Транскаспийской магистрали будет осуществляться с Азербайджанской стороны компанией “AzerTelecom”, являющейся дочерней компанией первого мобильного оператора страны – “Bakcell”, а с Казахстанской стороны телекоммуникационными операторами этой страны “Transtelecom” и “KazTransCom”. С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между телекоммуникационными операторами двух стран создан Консорциум, учреждена Совместная рабочая группа, а также подписан совместный договор для строительства.

Проект Транскаспийская магистраль, осуществляемая в рамках программы “Azerbaijan Digital HUB” компании “AzerTelecom” предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора (Цифровой Щелковый Путь) между Европой и Азией. Целью данного проекта является создание цифрового коридора с Европы до Китая по маршруту Азербайджан-Казахстан, проходящего через Азербайджан и Казахстан, и тем самым транзит интернет-трафика в Среднюю Азию и Китай.

Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль, реализуемая в рамках программы “Digital HUB” будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов. Реализация проекта также внесет свой вклад в проект «Belt and Road Initiative» (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта “Belt and Road Initiative”

"AzerTelecom" - один из самых крупных телекоммуникационных операторов Азербайджана и Южно-Кавказского региона в целом, и является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета в Азербайджана. "AzerTelecom" была основана в 2008 году и предоставляет различные передовые услуги местным и иностранным компаниям в телекоммуникационном секторе. В настоящее время "AzerTelecom" реализует программу “Azerbaijan Digital HUB” для превращения Азербайджана в Цифровой Центр Региона наряду с тем, что страна является Энергетическим и Транспортным центром региона. Цель программы "Digital HUB" - превратить страну в Цифровой Центр для Кавказа, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Правительство Казахстана утвердило межгосударственное соглашение о прокладке Транскаспийской магистрали
Экономика 12:10
Стали известны сроки окончания проекта строительства каспийской оптической магистрали
Бизнес 28 мая 14:08
Bakcell поддерживает рост занятости среди женщин (ФОТО)
Общество 22 мая 11:45
Bakcell поддержала проведение традиционного турнира по футзалу среди молодых людей с нарушениями слуха (ФОТО)
Общество 17 мая 17:06
Программа Digital HUB создаст новые возможности для молодежи (ФОТО)
ИКТ 17 мая 16:26
Bakcell продлевает кампанию «Бесплатный интернет 4G» до октября
ИКТ 15 мая 12:15
Лента новостей
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 19:16
Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"
США 18:42
В Азербайджане десятки лиц с инвалидностью отправлены на отдых за счет государства
Общество 18:40
BBC: Сегодня в Баку пройдет фантастический матч
Общество 18:36
Нефть Brent подешевела до $69,66 за баррель
В мире 18:34
Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX
США 18:27
В Азербайджанском музее ковра пройдет фестиваль в честь Международного дня защиты детей
Культура 18:27
Азербайджанский приборостроительный завод планирует нарастить объемы производств и расширить экспорт
Финансы 18:14
Глава Агентства пищевой безопасности Азербайджана встретился с делегацией германо-азербайджанской палаты по внешней торговле (ФОТО)
Общество 18:03