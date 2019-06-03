Наслаждайтесь свободой общения с Azercell!

БАКУ/Trend/- «Azercell Telekom» предоставляет в пользование своим абонентам новые тарифные пакеты «Sərbəst10», «Sərbəst15», «Sərbəst25», « Sərbəst50» и «Sərbəst75», сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания Azercell, которая стремится сделать цифровой мир более доступным для своих абонентов, на этот раз радует своих пользователей новым тарифным пакетом «Sərbəst», сочетающим в себе множество возможностей.

Новый тарифный пакет « Sərbəst » предоставляет активным пользователям интернета и голосовой связи возможность пользуясь доступными ценами сократить расходы на мобильную связь и получить полную свободу общения. В рамках тарифного пакета «Sərbəst» абонентам Azercell предлагаются бесплатные минуты и интернет трафик, возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения в WhatsApp, мессенджер Facebook, Telegram, Viber, Twitter и даже бесплатно пользоваться мобильными приложениями Facebook, Instagram и Youtube.

Подключиться к тарифному пакету « Sərbəst » очень просто: абонентам предоплатной системы платежа необходимо отправить соответствующее ключевое слово на короткий номер 7575, а абонентам постоплатной системы платежа - на короткий номер 650.

Следует отметить, что абонентам постоплатной системы платежа, при первом подключении к тарифному пакету « Sərbəst » предоставляется скидка 50% .

Выберите наиболее подходящий вам тарифный пакет « Sərbəst » и не ограничивайте общение с любимыми!

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