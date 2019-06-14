Госкомтаможни Азербайджана начала применять технологию блокчейн

14 июня 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана присоединился к блокчейн-платформе TradeLens, разработанной совместно компаниями Maersk и IBM, сообщает Trend со ссылкой на ГТК.

С этой целью стороны провели встречу в рамках состоявшейся в Баку Конференции и выставки информационных технологий и техноинноваций, организованной по инициативе Всемирной таможенной организацией.

Выступивший на встрече заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-майор таможенной службы Игбал Бабаев сказал, что азербайджанская таможня придает особое значение применению информационных технологий.

Было отмечено, что после подключения к TradeLens ожидается рост импортных и экспортных операций Азербайджана и обеспечение безопасности страны на еще более высоком уровне.

Госкомтаможни осуществляет реформы во всех аспектах таможенного оформления в стране и использует инновационные технологии для достижения ряда целей. Одной из основных целей ГТК является полная автоматизация процесса таможенного оформления.

TradeLens является крупной блокчейн-платформой, используемой участниками международной торговли. В частности, Госкомтаможни, используя TradeLens, сможет получать более раннюю и подробную информацию о содержимом контейнеров, движущихся по экосистеме TradeLens, и сторонах, участвующих в этом процессе.

По словам генерального исполнительного директора компании "Maersk" и руководителя блокчейн-платформы TradeLens Майка Вайта, Государственный таможенный комитет Азербайджана прилагает все большие усилия для цифровизации торговли, в связи с чем в компании считают важным наладить совместное сотрудничество в этом направлении.

Отметим, что в рамках встречи между сторонами был подписан документ в целях подключения Госкомтаможни к платформе TradeLens. Документ подписали зампред ГТК Игбал Бабаев и генеральный исполнительный директор компании "Maersk" и руководитель TradeLens Майк Вайт.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Таможня будет внедрять технологию блокчейн с помощью IBM
Экономика 12 июня 12:02
Технологии блокчейн могут стать инструментальными для стабильности и прозрачности в таможенной сфере
Экономика 12 июня 11:35
В Баку начала работу трехдневная конференция-выставка Всемирной таможенной организации по ИКТ
Экономика 12 июня 11:00
Немецкая IT-компания изучает туркменский рынок
ИКТ 11 июня 09:23
В Азербайджане растет число владельцев е-подписи
ИКТ 6 июня 20:47
В Азербайджане прошла III Республиканская Олимпиада по Робототехнике
Общество 5 июня 13:49
Лента новостей
В Азербайджане объединят электронные и расчетные счет-фактуры
Экономика 11:22
Агентство пищевой безопасности Азербайджана приняло Санитарные нормы и правила по "энергетикам"
Общество 11:20
Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде в авторском видеопроекте "Актуально с Сахилем Керимли" (ВИДЕО)
Политика 11:15
Индия предложила созвать международный саммит по борьбе с терроризмом
Другие страны 11:08
В Казахстане растут показатели грузооборота
Бизнес 11:05
Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 11:05
На структуре Д-230 осенью начнутся сейсморазведочные работы
Экономика 11:01
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Тендеры 11:00
Carlsberg Azerbaijan и Министерство экологии и природных ресурсов подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Экономика 11:00