На нетелефонизированных территориях Абшерона и Сумгайыта проводится интернет

20 июня 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На нетелефонизированных или частично телефонизированных территориях Абшеронской и Сумгайытской телекоммуникационных сетей будут обеспечены интернетом и телефонными услугами около трех тысяч абонентов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Телефонные и интернет услуги будет предоставлены после завершения строительно-наладочных работ.

Отметим, что для оказания вышеуказанных услуг был разработан и уже реализуется проект, предусматривающий внедрение технологии 4G LTE. На первом этапе проводится модернизация общей сети, применяются технологии İPTV, GPON, LTE.

Отметим, что технология LTE обладает рядом преимуществ, обеспечивающих скоростную передачу информации и оперативное обеспечение телекоммуникационными услугами территорий с ограниченной структурой.

На соответствующих территориях уже началось строительство базовых станций LTE, которые в ближайшее время планируется передать в пользование гражданам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Открывается регулярный пассажирский маршрут Баку-Мешхед (ФОТО)
Общество 18 июня 16:24
В Судане восстановили работу интернета спустя день после отключения
Другие страны 11 июня 16:15
В праздники транспорт и связь в Азербайджане будут работать в усиленном режиме
Общество 4 июня 21:22
Делегация Морского агентства будет участвовать на сессии Комитета Морской Безопасности ММО (ФОТО)
Экономика 4 июня 19:20
Путешествуй по миру с Azercell
Экономика 4 июня 16:49
«Лаборатория Касперского»: большинство азербайджанских детей выбирает развлекательный контент
Экономика 4 июня 12:33
Лента новостей
Грузия и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в ж/д перевозках
Бизнес 10:38
Глава Минобороны Южной Кореи извинился за инцидент с пересекшей границу шхуной из КНДР
Другие страны 10:33
В Азербайджане повышены оклады служебного персонала минналогов
Общество 10:30
Почему внедрение bidaicoin выгодно сельскому хозяйству Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 10:27
Назначен глава центрального региона Туркменистана
Центральная Азия 10:19
В Азербайджане продолжает расти производство сельскохозяйственной продукции
Бизнес 10:16
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 10:12
Изменен список структур Госкомитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана
Общество 10:05
Официальный курс маната к мировым валютам на 20 июня
Финансы 10:01