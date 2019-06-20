На нетелефонизированных территориях Абшерона и Сумгайыта проводится интернет

БАКУ /Trend/ - На нетелефонизированных или частично телефонизированных территориях Абшеронской и Сумгайытской телекоммуникационных сетей будут обеспечены интернетом и телефонными услугами около трех тысяч абонентов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Телефонные и интернет услуги будет предоставлены после завершения строительно-наладочных работ.

Отметим, что для оказания вышеуказанных услуг был разработан и уже реализуется проект, предусматривающий внедрение технологии 4G LTE. На первом этапе проводится модернизация общей сети, применяются технологии İPTV, GPON, LTE.

Отметим, что технология LTE обладает рядом преимуществ, обеспечивающих скоростную передачу информации и оперативное обеспечение телекоммуникационными услугами территорий с ограниченной структурой.

На соответствующих территориях уже началось строительство базовых станций LTE, которые в ближайшее время планируется передать в пользование гражданам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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