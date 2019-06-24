Почему не работал ряд новостных сайтов

24 июня 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возникшие в работе некоторых информационных сайтов неполадки связаны с хостингом. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс службу министерстве связи и информационных технологий.

По данным министерства неполадки уже устранены.

«Возникшие на некоторых сайтах проблемы связаны с их серверами. Например, веб сайт может испытывать нагрузку, если его одновременно посещают более 500 тысяч человек. Это может случиться в том случае, если у хостинга малый объем памяти. А на сайтах, у которых вместимость больше, задержек в работе, как правило, не наблюдаются.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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