При поддержке Azercell был выбран победитель конкурса «Seedstars Baku 2019»

При поддержке ООО «Azercell Telekom» и организации Центра Инноваций и Предпринимательства «Barama», 15-16 июня состоялся местный отбор конкурса «Seedstars World» среди стартапов. «Wexplain» был выбран победителем среди 7 стартапов, которые презентовали свои проекты перед жюри в отеле «Hyatt Regency».

«Wexplain» - это недавно сформулированная онлайн-платформа, которая поможет уменьшит потребность в совещаниях, когда принимаются решения или требуется информация. «Wexplain» стал победителем благодаря инновационному и устойчивому решению и будет представлять Азербайджан на региональном саммите «Seedstars CEE», который состоится в Казахстане, в декабре 2019 года, а также с полным покрытием расходов будет участвовать в конкурсе «Seedstars World», который будет проходить в Швейцарии, в апреле 2020 года, и тем самым бороться за звание «Seedstars Global Winner» и инвестиции в размере 500 000 $.

Стартап «APDVoice», с приложением для исследователей в области медицинской науки, позволяющим собирать данные проверок с лекарственными препаратами и структурированными формами и вести статистику, был выбран в качестве победителя 2-го места. Стартап «WASCO» с интеллектуальной системой сбора отходов, основанной на технологии «IoT», занял последнее место среди тройки победителей. В соревновании приняли участие стартапы «Eleven Kings», «Owbike», «Real English» и «Senmur».

Для сведения отметим, что «Seedstars» ищет талантливых стартапов, нацеленных на решение региональных проблем и разработку прибыльных, устойчивых продуктов для глобального рынка, для поддержки их регионального бизнеса и развития. Стоит подчеркнуть, что Центр Инноваций и Предпринимательства «Barama», функционирующий при поддержке ООО «Azercell Telekom» и PASHA Bank, способствует развитию ИТ-проектов и оказывает содействие превращению стартапов в независимые компании, уже седьмой год является местным организатором конкурса «Seedstars Baku».

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