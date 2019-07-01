У программы Bakcell «Ulduzum» уже более 300 партнеров

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell с радостью сообщает, что число партнеров предлагающих скидки и дополнительные преимущества в рамках программы лояльности «Ulduzum» превысило 300.

Компания Bakcell осуществляет одну из самых крупномасштабных программ лояльности в стране, предоставляя своим абонентам эксклюзивные скидки и преимущества. Программа «Ulduzum» уже насчитывает более 300 партнеров, что позволяет абонентам Bakcell пользоваться сотнями уникальных предложений в более 500 точках продажи и услуг. Обширная партнерская сеть «Ulduzum» включает в себя популярные рестораны, магазины одежды, ведущие кинотеатры, магазины электроники, а также медицинские, спортивные и развлекательные центры, салоны красоты, банки, провайдеры кабельного телевидения, поставщики услуг международной доставки и даже авиакомпании.

Кроме этого, Bakcell стала одним из пионеров местного рынка, включив программу «Miles & Smiles» компании Turkish Airlines в список партнеров программы Ulduzum более 2 лет назад. Так, пользователи «Ulduzum» имеют возможность заработать до 3 миль за каждый манат, потраченный на услуги мобильной связи.

Программа лояльности «Ulduzum» это не только большие скидки и множество дополнительных преимуществ для абонентов Bakcell. Основной целью программы является предоставление абонентам удобств в их повседневной жизни, и построение прочных отношений между самым инновационным мобильным оператором страны и его клиентами, основываясь на таких принципах как лояльность, доверие и транспарентность.

К программе «Ulduzum» может присоединиться каждый абонент Bakcell. Чтобы воспользоваться специальными предложениями и эксклюзивными скидками, абоненту нужно получить код «Ulduzum» при помощи специального мобильного приложения. Код можно также получить, набрав *5555#YES на телефоне или отправив СМС с текстом «*» на номер 5555. Полученный код будет использован при покупке товаров или услуг. Более подробную информацию можно получить на сайте www.ulduzum.az

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.