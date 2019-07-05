В Гусаре сдается в эксплуатацию еще одна электронная АТС (ФОТО)

БАКУ/Trend/- С целью повышению уровня услуг, на территории Гусарского телекоммуникационного узла ООО "Азтелеком" установлено новое оборудование, передает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Отмечается, что в течении прошлого года в Гусаре телефонные линии проведены в 461 дом, на 1426 человек увеличилось число пользователей интернета.

В ближайшее время в селе Ашагы Имамгулу будет установлена новая электронная АТС на 160 номеров. При необходимости число обслуживаемых номеров может быть увеличено до 512. Старое оборудование, непригодное для пользования, было заменено новым типа JUNİPER

Для повышения качества интернета в городском и сельских электронных АТС были заменены генераторы, кабели, внутренние линии.

В целом, в городе отремонтировано 15 километров, в селах - 21 километр телефонных линий. Установлено более 460 новых опор.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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