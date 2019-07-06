Новая кампания от Azercell

6 июля 2019 11:01 (UTC+04:00)

Компания Azercell, целью которой является сделать высокоскоростной интернет доступным для всех, радует своих абонентов новой кампанией. Приобретая одно из устройств 3G USB, 3G MiFi или 4G MiFi, абоненты смогут воспользоваться выгодным интернет-пакетом, предоставленным в качестве подарка. Отметим, что 100% от оплаченной абонентом суммы, будет возвращено на баланс номера, предоставленного вместе с устройством. Поскольку устройства продаются за наличный расчет, в последующих месяцах абонентской платы не требуется и штраф не применяется.

Таким образом, в рамках данной кампании абоненты, приобретающие за 149 АЗН 4G MiFi, смогут пользоваться безлимитным интернет-пакетом, выдающимся ежемесячно в виде подарка в течение 5 месяцев. Пользователи, покупающие устройство 3G MiFi стоимостью 99 AZN, в течении 5 месяцев будут пользоваться выдаваемым ежемесячно бесплатным интернет-пакетом в объеме 30 ГБ. А абоненты, оплатившие 24 AZN за 3G USB устройство, ежемесячно в течение 3 месяцев получат 10 ГБ интернет-пакета в подарок.

Для подключения к кампании абоненты могут обращаться в Офисы Обслуживания Абонентов, Магазины «Azercell Exclusive», а также в Офисы Дилеров и выбрать одно из доступных предложений.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/personal/devices/broadband_device/

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