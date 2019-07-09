С приложением “Kabinetim” от Azercell управлять номером теперь намного легче

Наличие широкого спектра продуктов, услуг и решений компании Azercell Telekom сторонника и инициатора прогрессивных идей, способствовало упрочению ее лидерской позиции на телекоммуникационном рынке страны.

Компания предоставила в пользование абонентов новое мобильное приложение и тем самым ещё больше обогатила свой спектр цифровых продуктов в эпоху связи нового поколения. Многофункциональное мобильное приложение “Kabinetim”, которое доступно для платформ iOS и Android, можно скачать бесплатно, выполнив поиск ключевого слова Azercell/Kabinetim в Apple Store или Play Store.

Мобильное приложение предоставляет пользователям возможность управлять номером, контролировать и пополнять баланс, активировать интернет-пакеты, а также интернет-пакеты для роуминга, менять тарифные пакеты и выполнять многие другие операции.

“Kabinetim”, разработанный с целью предоставить пользователям лучший абонентский опыт, поддерживает азербайджанский, русский и английский языки.

Инновации цифрового мира теперь еще доступнее с компанией Azercell, целью которой является упрощение жизни людей с помощью современных технологий и бизнес-решений.

Загружайте мобильное приложение "Kabinetim" от Azercell и насладитесь легкостью услуги!

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