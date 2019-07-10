Школьники в гостях у Bakcell (ФОТО)

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell пригласила школьников принимающих участие в программе «Yaaay!» образовательного центра Dərs Evi на экскурсию в свой офис.

Школьники, принимающие участие в летней программе, посетили центр телефонного обслуживания Bakcell, где они ознакомились с работой центра, получили информацию о правилах работы с клиентами, и даже смогли понаблюдать и послушать, как операторы отвечают на вопросы клиентов. Работники центра телефонного обслуживания предоставили подробные ответы на все вопросы гостей.

Отметим, что предоставление высококачественных услуг и обеспечение клиентской удовлетворенности являются одними из приоритетных направлений деятельности Bakcell. Абоненты компании имеют возможность получить информацию и произвести почти все операции со своим мобильным номером, позвонив в центр телефонного обслуживания Bakcell по номеру 555, или при помощи мобильного приложения «Мой Bakcell».

В рамках программы «Yaaay!», организованной с целью помочь школьникам в выборе карьеры, учащиеся 8-11 классов имеют возможность посетить компании работающие в таких сферах как ИТ, культура, медицина, инженерия, образование, сельское хозяйство, финансы, транспорт, телекоммуникации, строительство, туризм и отельный бизнес, чтобы ознакомиться с рабочим процессом и получить практический опыт в данных профессиях.

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