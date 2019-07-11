Возможность создать веб-сайт для корпоративных клиентов от Azercell!

11 июля 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внедряя передовые технологии и цифровые решения с целью обеспечить удобство повседневной и деловой жизни абонентов, Azercell Telekom предлагает корпоративным клиентам новую услугу. “Business Web” - услуга по созданию веб-сайтов, обеспечивает доступ корпоративным клиентам компании к современным тенденциям цифрового мира. Эта услуга, как цифровой канал коммуникации, оказывает поддержку корпоративным абонентам Azercell в дальнейшем развитии их бизнеса.

Cистема управления сайтом в рамках “Business Web”, который функционирует на основе облачных технологий, поддерживает операционные системы Windows и Mac OSX . Наличие отдельного приложения для каждого типа контента упрощает и ускоряет процесс управления сайтом.

Предложение широкого спектра продуктов и решений для бизнеса, включая новую услугу, является ключевым фактором, который определяет Azercell в качестве надёжного телекоммуникационного партнера.

Корпоративные абоненты могут воспользоваться возможностью, предлагаемой Azercell, обратившись на электронный адрес: business@azercell.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/corporate/busInessweb/

Azercell способствует развитию вашего бизнеса в цифровом мире!

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