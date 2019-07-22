Azercell оказывает поддержку молодым ИТ-специалистам

22 июля 2019 17:53 (UTC+04:00)

Остались считанные дни до начала конкурса "AZCLOUD Hackathon 2019", который будет проведён при организации ООО "AzInTelecom" при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, спонсорстве ООО "Azеrcell Telekom", "R.I.S.K Company", "TrendMicro" и "Bestcomp Group" на тему управления бизнесом, оптимизации и цифровизации процессов. Основная цель конкурса заключается в предоставлении возможности креативной, заинтересованной в ИT-сфере, бизнес-ориентированной молодежи с аналитическим мышлением, построить прочные отношения с ведущими ИТ-компаниями и реализовать свои идеи.

В этом году "AZCLOUD Hackaton 2019" пройдёт на Бакинском Олимпийском Стадионе, который является одним из крупнейших спортивных арен Европы. Отметим, что конкурс будет проходить в 3 этапа. После регистрации команды должны выполнить специально подготовленное для них задание. Команды, прошедшие этот этап, будут приглашены к участию в конкурсе. В ходе конкурса “AZCLOUD Hackathon 2019”, идеей которого является реализация инновационных услуг и проектов, участники в течение 48-72 часов должны разработать и представить жюри новое решение по техническому заданию. Команда, победившая в конкурсе "AZCLOUD Hackathon 2019", получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

Напомним, что начиная с 1 июля, команды, желающие принять участие в конкурсе, проходят регистрацию на официальной странице конкурса (www.h.azcloud.az/reg). Срок окончания подачи заявок - 31 июля.

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“Hackathon” - это комплекс мероприятий, в которых программисты совместно решают различные проблемы, разрабатывают проекты и соревнуются. Следует отметить, что ООО “Azercell Telecom" всегда оказывает поддержку реализации проектов, направленных на выявление потенциала молодежи и осуществление предлагаемых ими инновационных решений.

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