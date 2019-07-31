Руководитель Ассоциации GSMA в России Таир Исмаилов о том, как ускорить внедрение 5G

Ассоциация GSM (GSMA) – самая влиятельная международная организация в мобильной индустрии. Она определяет глобальную стратегию отрасли, координирует действия операторов и участвует в разработке новых технологий. Директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM Таир Исмаилов рассказал RSpectr о том, как организация помогает развивать пятое поколение связи и что нужно учесть при его внедрении в РФ, какое мобильное решение сможет частично заменить мессенджеры и почему международный роуминг такой дорогой, сообщает Trend.

RSpectr: В чем заключается миссия GSMA?

Таир Исмаилов (Т. И.): Члены GSMA* взаимодействуют в рамках трех программ – Future Networks, IoT и Identity («Сети будущего», «Интернет вещей» и «Идентификация»), а также участвуют в социальных проектах и просветительских инициативах по вопросам общественной политики и спектра.

У наших членов есть доступ к огромной базе данных о мобильных операторах со всего мира, аналитике и прогнозам, отраслевым отчетам. Кроме того, GSMA ежегодно организует ведущие конгрессы индустрии MWC в Барселоне, Лос-Анджелесе и Шанхае, а также мероприятия серии M360.

RSpectr: Какова роль российских компаний в работе Ассоциации?

Т. И.: Российские операторы активно участвуют как в глобальных, так и в локальных рабочих группах и проектах. В Совет GSMA, который определяет стратегическое развитие организации, входят представители 26 крупнейших мировых операторов, в том числе президент МТС Алексей Валерьевич Корня.

Среди ассоциированных членов есть ряд российских компаний – разработчики ПО, системные интеграторы и MVNO.

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СПРАВКА

Таир Исмаилов

директор по стратегическому взаимодействию в России и СНГ Ассоциации GSM (GSMA)

Родился в 1987 году в Ногинске.

В 2008 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «востоковедение, африканистика». Специализировался на изучении японского языка, культуры и истории Японии.

В 2010 году получил степень магистра экономики Российского государственного гуманитарного университета по направлению «мировая экономика».

В 21 год начал карьеру в компании Ericsson, до 2016 года занимал различные должности в операционном департаменте, где отвечал за строительство, развитие и обслуживание сетей связи в России, странах СНГ и Монголии.

В 2012 году получил сертификат Project Management Professional (PMP) от Project Management Institute. В этот период первым из России вошел в совет молодых специалистов при CEO Ericsson Хансе Вестберге. Работал над проектами в области устойчивого корпоративного развития и эффективного ведения бизнеса. Был номинирован компанией для участия в конференции One Young World, где представители бизнеса и правительственных организаций работают над проектами в социальной сфере.

С 2016 по 2018 год в Ericsson занимал позицию директора по развитию бизнеса цифровых решений в России.

В 2018 году стал представителем Ассоциации GSM (GSMA) в России и СНГ, где отвечает за стратегические инициативы в регионе, в частности, реализацию программ по развитию сотовых сетей, цифровой идентификации и интернета вещей совместно с операторами мобильной связи.

RSpectr: Какую деятельность GSMA ведет в РФ?

Т. И.: Мы активно взаимодействуем с российскими операторами по всем нашим программам. Они участвуют в рабочих группах по стратегии, роумингу и многим другим вопросам. Кроме того, операторы предоставляют данные для наших аналитических исследований и отчетов.

КРУПНЕЙШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, НАД КОТОРЫМ МЫ РАБОТАЕМ С «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКОЙ» В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ, – MOBILE CONNECT. ЭТО СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ И БЕСШОВНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЙ GSMA

Данное решение позволяет абонентам заходить на сайты и в приложения с помощью мобильного номера без необходимости запоминать пароли и логины.

Мы также консультируем российских операторов по ряду регуляторных вопросов, где международный опыт и лучшие практики индустрии могут быть для них актуальны. GSMA участвует в отраслевых конференциях и мероприятиях для взаимодействия с представителями правительства, в частности по вопросу спектра и развития 5G. Мы входим в качестве наблюдателя в состав комиссии Регионального содружества в области связи (РСС) по регулированию использования радиочастотного спектра.

В прошлом году GSMA с успехом запустила в Москве международную конференцию под названием М360 Евразия. Фокус мероприятия – развитие мобильной индустрии в регионе и роль операторов в цифровизации экономики. В этом году конференция пройдет в Москве 8–9 октября. В рамках прошлогоднего мероприятия мы представили отчет «Мобильная Экономика – Россия и СНГ», посвященный трендам развития отрасли в регионе. А в этом году на ПМЭФ совместно с Аналитическим Центром при Правительстве РФ и Союзом ЛТЕ – новое исследование по развитию 5G в России.

RSpectr: GSMA является оператором базы IMEI, в которой собраны данные индивидуальных номеров мобильных устройств со всего мира. Какие страны наиболее активно используют ее для пресечения мошеннических действий? И с какими сложностями приходится сталкиваться?

Т. И.: В настоящий момент к базе подключены 124 оператора из 41 страны, обслуживающие порядка 1 млрд абонентов. В основном это страны Западной Европы и Америки.

При внедрении решений по борьбе с контрафактом и кражами мобильных устройств есть ряд трудностей:

техническое воплощение;

разработка необходимых процедур взаимодействия всех участников процесса;

правила тестирования;

безопасность.

GSMA взаимодействует с правительствами, регуляторами и операторами по всему миру для решения этих вопросов. Также Ассоциация сотрудничает с Международным союзом электросвязи (МСЭ) для разработки процедур и конкретных решений для борьбы с контрафактом и кражами.

Один из ключевых вопросов при внедрении данных мер – это информирование населения о новых процедурах и правилах, чтобы избежать негатива при внедрении систем блокировки и регистрации устройств. Абоненты могут приобретать телефоны, не зная, что они ворованные или контрафактные. Поэтому на первом этапе рекомендуется объявить амнистию на все серые устройства, зарегистрированные в сети. Должны быть разработаны процедуры и для регистрации телефона, купленного за рубежом или на вторичном рынке.

RSpectr: Одно из направлений деятельности GSMA – это роуминг. Какова задача Ассоциации в этой сфере?

Т. И.: Миссия GSMA – предоставить абонентам прозрачные и понятные цены на сотовую связь в международных поездках. С членами Ассоциации мы разрабатываем операционные принципы взаимодействия, шаблоны соглашений, руководства по процессам, требования по выставлению счетов и взаиморасчетам для будущих стандартов, а также рекомендации по безопасности. Помимо этого, мы предоставляем нашим членам специальные инструменты для упрощения работы. К примеру, Transferred Account Procedure (TAP) позволяет провести тесты, необходимые для реализации роуминга с новым партнером.

GSMA НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, НО МЫ ПРОДВИГАЕМ УПРОЩЕННЫЕ МОДЕЛИ ТАРИФИКАЦИИ И ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ, ЧТО ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ЭТИ ПРОЦЕССЫ

RSpectr: Из чего складывается цена услуг в роуминге и как ее можно снизить?

Т. И.: Стоимость роуминга – одна из частей тарифа, который покупает абонент. Ценообразование по каждому из элементов в пакете определяется стратегией оператора, который может субсидировать цену одного из них за счет другого.

Помимо факторов, которые напрямую влияют на цену роуминга, таких как внедрение и обслуживание технической инфраструктуры, плата клиринговым центрам (clearing-house) и провайдерам сигнальных линков, растущий сигнальный трафик на собственной сети для обновления местоположения и т. д., есть аспекты, которые препятствуют развитию нормального рынка услуг роуминга в отдельных регионах. Среди них – сетевое покрытие в местах, где высокая пропускная способность необходима только в туристический сезон, монополия на международные шлюзы, двойное налогообложение, а также фрод** в сложной роуминговой среде, который влечет серьезные затраты на обеспечение безопасности инфраструктуры.

RSpectr: Расскажите о проекте Rich Communication Services (RCS). Как он развивается? Для чего он нужен в эпоху мессенджеров?

Т. И.: RCS – это фактически эволюция SMS, когда в нативном приложении для обмена сообщениями в телефоне появляется функционал чата, обмена мультимедиа-файлами, отслеживания статуса сообщения и другие.

Вопрос про востребованность решения в эпоху мессенджеров закономерный. Если помните, в конце нулевых российские операторы запустили совместный продукт «Чат» на фичерфонах для возможности общения в чате между абонентами всех операторов. Тогда данная услуга осталась невостребованной. Сейчас может показаться, что операторы опоздали с запуском RCS, но в последние годы решение активно внедряется по всему миру. Его запустили 76 операторов (в первую очередь из Европы, Северной и Латинской Америки, Южной Кореи и Японии), число активных месячных пользователей – 295 млн, услуга доступна для 1,1 млрд абонентов.

Рост популярности решения стимулируется тем фактом, что стандарт поддержал Google и он доступен на всех свежих прошивках Android. Многим пользователям удобно, что с RCS нет необходимости устанавливать стороннее приложение с ограниченным охватом контактов из записной книжки, также их привлекает возможность использования SMS fallback (отправка IP-сообщения в виде SMS).

Сейчас почти все компании используют A2P SMS (отправка сообщений из приложения мобильному пользователю. – Прим. ред.) для коммуникации со своими клиентами с целью информирования, подтверждения транзакций, отправки предложений. Некоторые организации стали смотреть в сторону популярных мессенджеров, когда в них появились функции business messaging, позволяющие сделать общение с клиентом более интерактивным. Однако ни у одного мессенджера нет такого покрытия абонентской базы, как у операторов.

RCS позволит брендам вывести общение с клиентами на новый уровень. Оно гарантирует почти стопроцентное покрытие базы: даже если устройство абонента не поддерживает RCS, ему придет сообщение в виде SMS.

КОМПАНИИ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАТ-БОТЫ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ, А У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТПАДЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СКАЧИВАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО СЕРВИСА, ТАК КАК В RCS МОЖНО БУДЕТ БРОНИРОВАТЬ БИЛЕТЫ НА САМОЛЕТ, ЗАКАЗЫВАТЬ ЕДУ, ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ…

RSpectr: Что делает Ассоциация для развития и распространения 5G?

Т. И.: Как и в случае с предыдущими поколениями связи, GSMA работает с 3GPP над тем, чтобы в стандарте были учтены ключевые требования рынка, а также взаимодействует с операторами, правительствами и регуляторами по всему миру с целью создания благоприятных условий для эффективного и своевременного развертывания мобильных сетей.

На готовность к внедрению 5G каждого отдельного региона влияет множество социальных, экономических, технологических и рыночных факторов. Это может быть плотность населения, показатели роста ВВП, проникновение 4G и оптических транспортных сетей, ARPU, инновационный потенциал страны, доступность спектра и многое другое.

Операторы во всех странах сталкиваются с определенными сложностями при внедрении сетей пятого поколения. Мы работаем с членами Ассоциации над их решением. Перечислю основные актуальные задачи.

У любой новой технологии есть период отладки, поэтому мы создали Resolution Center, который объединит представителей GSMA, операторов, вендоров, институтов стандартизации в работе над устранением ошибок.

Мы занимаемся созданием общей базы устройств с поддержкой 5G, поскольку на первом этапе есть проблемы с доступностью абонентских устройств.



Есть понятные сферы применения технологии в B2C-сегменте. Это, например, усовершенствованная мобильная связь (eMBB) и фиксированный доступ (FWA). Но необходимо стимулировать создание приложений под 5G. С этой целью мы разрабатываем рекомендованную архитектуру для Cloud XR (облачная платформа оператора для реализации решений дополненной и виртуальной реальности), а также структуру и набор API (программный интерфейс приложения) для облачной платформы операторов.

Ищем другие сферы применения технологии в сегментах B2B и B2C. Определяем бизнес-модели на базе концепции Network Slicing («нарезка» сетевых ресурсов).

Для 5G необходимо своевременное выделение спектра в нужных объемах, поэтому ведем просветительскую работу в части принципов распределения частот, правил проведения аукционов и т. д.

RSpectr: В каких странах наиболее активно эксплуатируются сети интернета вещей? Дайте, пожалуйста, Вашу оценку этого рынка в России.

Т. И.: Напомню, что IoT в лицензируемых полосах частот развивается на основе M2M сотовой связи (2G/3G/4G) и LPWA-стандартов – NB-IoT и LTE M. В нелицензируемом спектре есть альтернативные открытые и проприетарные протоколы (LoRa, Sigfox, отечественные XNB, NB-Fi, OpenUNB и другие). Мы уверены, что LPWA-решения в лицензируемой полосе имеют ряд преимуществ перед проприетарными стандартами в части масштабируемости, широкого покрытия и долгой жизни батарейки, поддержки 5G и возможности реализации роуминга.

По данным GSMA Intelligence, крупнейшим и наиболее развитым рынком интернета вещей в мире безоговорочно является Китай. На него приходится почти две трети всех подключений мобильного IoT – около 750 млн на конец 2018 года. На втором месте идут США со 110 миллионами. Россия в середине первой десятки стран с 20,5 млн подключений.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ АКТИВНО РАЗВОРАЧИВАЮТ NB-IOT ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, НО ЭТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОКА СОСТАВЛЯЮТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ

По прогнозу GSMA Intelligence, ситуация кардинально поменяется к 2025 году. К этому сроку из 50 млн подключений в России больше половины будет приходиться на NB-IoT и LTE-M, то есть рост M2M сотовой связи почти остановится, а LPWA, наоборот, ждет стремительное развитие.

RSpectr: Какие масштабные телеком-проекты, успешно реализованные в РФ за последнее время, Вы могли бы отметить? В каких областях есть проблемы?

Т. И.: В прошлом году прошел чемпионат мира по футболу, в ходе которого российские операторы обеспечили прекрасное покрытие и качество связи на стадионах и в городах проведения турнира. В целом же в РФ строительство федеральной сети нового стандарта уже является «масштабным проектом», хотя бы в силу размеров страны.

Опыт российских операторов интересен специалистам из других регионов. Они часто обращаются к нам с просьбой организовать встречу с отечественными компаниями, чтобы подробнее расспросить их о диверсификации бизнеса и инвестициях в новые сферы деятельности.

Операторы РФ обладают в какой-то степени уникальным опытом. Однако проблемы, с которыми они сталкиваются, такие же, как и у телеком-компаний из других стран:

снижение выручки от традиционных услуг связи;

растущая конкуренция от ОТТ и компаний из других индустрий;

стремительный рост подключаемых устройств и экспонентный рост трафика на сетях, что влечет за собой серьезные вложения в развитие инфраструктуры;

растущая сложность сетей и вопросы безопасности, связанные с этим; потребность трансформации внутренних систем и процессов для возможности вывода новых продуктовых предложений на рынок.

RSpectr: Как Вы в целом оцениваете политику нашего государства в отношении внедрения новых технологий радиосвязи?

Т. И.: Российский рынок отличается высокими показателями проникновения мобильной связи.

ДОЛЯ УНИКАЛЬНЫХ АБОНЕНТОВ В РФ НА КОНЕЦ 2018 ГОДА СОСТАВИЛА 89 ПРОЦЕНТОВ. ЭТО ВЫШЕ СРЕДНЕМИРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (85%)

Серьезная конкуренция между четырьмя федеральными операторами и рядом региональных игроков привела к тому, что стоимость мобильного интернета в России одна из самых низких в мире. Такие цены стимулируют рост трафика. И, согласно прогнозу Cisco, объем потребительских мобильных данных в России достигнет 3 экзабайт в месяц к 2022 году (в 2017 году – 508 петабайт).

Как видно из этих показателей, мобильный рынок хорошо развит в РФ. Операторы внедряют новые технологии и стандарты по всей стране, совместно используя спектр и инфраструктуру, что закреплено решением регулятора. Для стимулирования внедрения стандарта LTE Госкомиссия по радиочастотам приняла решение внедрить принцип технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, что сделало возможным его использование для развития 4G. Важно сохранить данные принципы и при внедрении пятого поколения.

Ключевым фактором для успеха 5G в России будет выделение спектра в трех диапазонах:

в диапазоне ниже 1 ГГц – это полоса 700 МГц;

в интервале от 1 до 6 ГГц (С-диапазон) – полоса 3,4–3,8 ГГц;

в миллиметровом диапазоне выше 6 ГГц – 24 ГГц.

Необходимо выделить большое количество спектра: 80-100 МГц на оператора в C-диапазоне и 1 ГГц в миллиметровом. Если объемы будут значительно ниже этих значений, есть риск не реализовать потенциал 5G в полной мере.

Кроме того, для использования современных антенных систем необходимо привести санитарно-эпидемиологические требования к работе базовых станций в соответствие с современными стандартами, установленными Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений. Важно и упростить процедуры получения заключений, необходимых для строительства и эксплуатации сетей связи.

*Членами GSMA являются более 750 операторов по всему миру, и ассоциация представляет их интересы. Еще порядка 400 организаций мобильной экосистемы – ее ассоциированные члены. Среди них производители телефонов, пользовательских устройств и оборудования, разработчики ПО, интернет-компании, а также организации из смежных отраслей.

**Фрод (англ. fraud «мошенничество») — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами.

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