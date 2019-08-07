Пользователи Bakcell смогут приобретать номера с префиксом 099

БАКУ/Trend/ - Пользователи мобильной связи компании Bakcell смогут приобретать номера с новым кодом оператора (префиксом) 099, сообщили Trend в пресс-службе компании Bakcell.
Однако, как отметили в Bakcell, пока соглашение с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана о предоставлении префикса не подписано.
Мобильный оператор получил от министерства письмо, подтверждающее принятие решения о новом коде.
В Bakcell подчеркнули, что уже с 2016 года компания неоднократно обращалась к регулятору с просьбой о выделении второго префикса и дополнительных номерных ресурсов.
(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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