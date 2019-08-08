Компания Samsung увеличила долю на рынке мобильных устройств Азербайджана

8 августа 2019 11:18 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Facebook сохраняет популярность на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 10:36
Facebook сохраняет популярность на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 26 июня 15:09
В Азербайджане зафиксирован спад продаж настольных ПК
ИКТ 9 декабря 2017 12:03
Продажи ноутбуков в Азербайджане выросли
ИКТ 4 ноября 2017 09:57
Рынок ноутбуков в Азербайджане растет на фоне спада продаж настольных ПК
ИКТ 2 октября 2017 12:00
Доля рынка ОС Android в Азербайджане увеличилась более чем на 10%
ИКТ 18 сентября 2017 12:38
Лента новостей
Число безработных в Армении увеличилось
Армения 12:47
ЕС помогает Украине осваивать грузинский рынок
Бизнес 12:42
На берегу Каспия пройдет массовая акция по очистке от мусора
Общество 12:37
Ученые подсчитали выбросы СО2 от лесных пожаров в Сибири
Россия 12:36
Объем грузоперевозок в Грузии незначительно вырос
Финансы 12:33
Магомедшарипов может провести два боя в UFC до конца года
Россия 12:31
МИД Сирии раскритиковал американо-турецкое соглашение о зоне безопасности
Турция 12:28
Состояние главы областного ГУВД Киргизии оценивается как крайне тяжелое
Кыргызстан 12:23
В Иране уже не отмечают въезд и выезд в паспортах иностранцев
Политика 12:20