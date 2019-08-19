БАКОТЕК начнет работать с клиентами в Азербайджане напрямую

БАКУ /Trend/ - БАКОТЕК открыла представительство в Азербайджане - шестое в структуре холдинга, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Приоритетными задачами бакинского филиала станут: развитие дистрибьюторского канала, поддержка проектов и обучение технического персонала партнеров и клиентов в Азербайджане.

«Наше присутствие на рынке Азербайджана постоянно растет. Поэтому, для максимально эффективной работы с локальными партнерами и клиентами, мы приняли решение открыть представительство БАКОТЕК в Баку. Мы уже работали ранее на этой территории и видим высокий потенциал региона для развития и всестороннего внедрения инноваций, что является главной целью нашей компании», — заявил СЕО группы компаний БАКОТЕК Евгений Бадах.

Новый региональный офис возглавил Руслан Мурадов, ранее на протяжении восьми лет занимавший ключевые должности в ведущих IT-компаниях.

«Открывая локальное представительство, мы намерены в первую очередь дать бизнесу такой уровень поддержки проектов, как если бы они работали с вендором напрямую. Присутствие на месте и вовлеченность в операционные вопросы поможет нам лучше понимать потребности наших партнеров и клиентов, и в целом расширить партнерский канал. Благодаря технической компетенции и поддержке вендоров мы намерены развивать экспертизу наших партнеров для достижения эффективных и значимых показателей», — подчеркнул Руслан Мурадов.

Портфель предлагаемых вендоров сформирован из ведущих разработчиков решений и программного обеспечения для IТ-инфраструктуры и информационной безопасности, в числе которых Arista Networks, AT&T Cybersecurity (ex-AlienVault), Attunity, Cloudflare, CyberX, DataCore Software, Delphix, Digital Guardian, Dynatrace, F5 Networks, FireEye, Flowmon Networks, Ixia, McAfeе, MobileIron, ObserveIT, One Identity, Palo Alto Networks, Riverbed Technology, Tenable Network Security, WatchGuard Technologies и другие.

БАКОТЕК - международная группа компаний, лидер в сфере фокусной Value Added IT-дистрибуции, который поставляет решения ведущих мировых IT-производителей - лидеров в своих сегментах. Компания предоставляет профессиональную «до» и «пост» продажную, маркетинговую, техническую поддержку для партнеров и конечных заказчиков. Территориально группа компаний работает в 26 странах на рынках Восточной Европы, Балтии, СНГ, Балкан с офисами в Киеве, Риге, Праге, Кракове и Нур-Султане.

Адрес нового представительства: 5-й этаж бизнес-центра Baku White City Office Building.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: kamala_mammadli

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