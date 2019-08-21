"AzerTelecom" приняла участие в выставке инновационных технологий в Туркменистане (ФОТО)

БАКУ/Trend /- Компания "AzerTelecom" - магистральный интернет-провайдер, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью была представлена на Каспийской выставке инновационных технологий в рамках I Каспийского Экономического Форума, которая прошла в городе Туркменбаши Туркменистана 11-12 августа, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Целью участия компании на выставке было представление телекоммуникационных услуг местным и международным участникам мероприятия в Туркменистане, проведение полезного обмена мнениями и опытом с существующими и потенциальными партнерами, а также расширение международных связей компании. В период проведения выставки был проявлен большой интерес к стенду компании “AzerTelecom”, участники выставки были проинформированы об услугах компании, были обсуждены реализуемые проекты и возможности сотрудничества.

Компании, представляющие Прикаспийские государства, а также Нидерланды, ОАЭ, Китай, Турцию, Беларусь, Францию, Японию, Германию, Узбекистан, Финляндию и другие страны приняли участие в I Каспийском Экономическом Форуме и выставке Инновационных Технологий, прошедшем в Национальной туристической зоне “Аваза” города Туркменбаши.

"AzerTelecom" является дочерней компанией “Bakcell” - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время “AzerTelecom” реализует программу “Azerbaijan Digital Hub”, чтобы трансформировать Азербайджан в Региональный Цифровой Центр в дополнение к статусам Энергетического и Транспортного Центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создает прочную основу для национальной IT и национальной Инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.

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