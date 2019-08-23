В HP сообщили о смене президента и гендиректора

23 августа 2019 04:29 (UTC+04:00)

Предприниматель Энрике Лорес сменит Диона Вайслера на посту президента и генерального директора американской компании HP, работающей в сфере интернет-технологий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте компании.

Согласно распространенным данным, смена директора связана с семейными обстоятельствами, возникшими у нынешнего главы HP. Официально передача руководящих функций произойдет 1 ноября текущего года, после чего прежний президент американской IT-корпорации вернется на родину - в Австралию. Вайслер, который занимал пост директора HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.

HP со штаб-квартирой в американском Пало-Альто (штат Калифорния) была образована в 2015 году в результате разделения Hewlett-Packard. Тогда же была образована другая компания - Hewlett Packard Enterprise. HP стала официальным правопреемником Hewlett Packard, сохранив ее интернет-домен и название на бирже. Компания производит компьютеры и принтеры и их составляющие. Капитализация HP составляет более $28 млрд.

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