Азербайджан и Иран продолжают обсуждения о совместном производстве спутника зондирования Земли

31 августа 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос о совместном производстве и запуске спутника зондирования Земли Азербайджаном и Ираном находится на начальном этапе обсуждения, сказали Trend в компании-операторе спутников связи Azercosmos.

Между двумя странами имеются тесные связи по сотрудничеству в сфере транспорта и коммуникаций, в том числе и спутниковой связи

Ранее министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде отметил, что Азербайджан и Иран ведут переговоры о совместном спутниковом проекте.

По словам министра, Azercosmos имеет прямые контакты с соответствующими структурами Ирана и продолжает обсуждения по этому поводу.

"На данный период две страны ведут переговоры по этому вопросу. Я предполагаю, что в ближайшее время может быть достигнуто соглашение", - отметил министр.

В декабре 2018 года министр связи и информации Ирана Мухаммад Джавад Азери Джахруми сказал, что Азербайджан и Иран выразили намерение по совместному производству спутника зондирования Земли.

До настоящего времени Азербайджан запустил два спутника связи - Azerspace-1, Azerspace-2, и низкоорбитальный спутник Azersky, который предлагает услуги зондирования.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: kamala_mammadli

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