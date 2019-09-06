Держите свой бизнес на связи с Azercell

6 сентября 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Azercell Telecom расширяет линию цифровых продуктов и предлагает корпоративным клиентам пакеты для социальных сетей «Мой Бизнес», сообщает Trend со ссылкой на мобильного оператора.

Azercell предлагает три новых ежемесячных пакета для бизнеса в качестве дополнительной опции к тарифным планам «Мой Бизнес», а также ко всем ежемесячным пакетам мобильного интернета. Теперь, благодаря пакету для социальных сетей «Мой Бизнес» от компании Azercell, организации могут беспрерывно находиться в режиме онлайн, при этом. не потребляя из своего основного интернет-пакета.

Так, опция «Мой Бизнес Чат» предоставляет возможность неограниченной переписки для постоянной связи и онлайн поддержки своих клиентов.

Пакет «Мой Бизнес Социальный» поможет поделиться каждым моментом с клиентами и повысить осведомленность, размещая и публикуя без ограничений.

В то время, как "Мой Бизнес Медиа", обеспечивает динамичную жизнь на ходу с помощью всех вместе взятых приложений, включенных из вышеупомянутых пакетов.

Посредством пакета «Мой Бизнес» компаниям отныне доступны до 12 различных приложений, включая YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn и Telegram.

Это простой факт: в новую эпоху подключения любой бизнес нуждается в присутствии в социальных сетях. Независимо от того, управляет ли предприниматель небольшим местным магазином или крупной фирмой - социальные медиа являются неотъемлемой частью стратегии цифрового маркетинга любой компании. Социальные платформы помогают предприятиям установить контакт со своими клиентами, повысить осведомленность о бренде и увеличить свои лиды и продажи. Более чем три миллиарда людей ежемесячно пользуются социальными сетями – такой тренд не может быть незамеченным. Чтобы воспользоваться выгодными пакетами «Мой Бизнес Чат», «Мой Бизнес Социальный» и «Мой Бизнес Медиа», необходимо отправить соответствующее ключевое слово: B1, B2 или B3 на короткий номер 2525.

Azercell поможет вашему бизнесу преуспеть в цифровом мире!

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Azercell порадовал детей в рамках проекта «Цифровой мир в регионах» (ФОТО)
ИКТ 26 августа 13:29
Новые путешествия в рамках проекта Azercell - «Цифровой мир в регионах» (ФОТО/ВИДЕО)
Экономика 15 августа 09:30
Цифровой спонсор талантов Azercell наградил победителей Олимпиады (ФОТО)
Экономика 12 августа 13:52
Azercell провёл пресс-конференцию, посвященную проекту "Цифровой Мир в регионах" (ФОТО)
ИКТ 5 августа 18:05
Баку принимает 31 международную олимпиаду по информатике
Общество 5 августа 14:24
Azercell продолжает реализацию проекта "Цифровой мир в регионах" (ФОТО)
ИКТ 5 августа 12:50
Лента новостей
Грузия заняла 68-е место в рейтинге ВЭФ по конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма
Финансы 14:11
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации
Финансы 14:08
Россия изучает возможности дополнительного инвестирования в нефтедобычу Ирана
Иран 14:05
Президент Ильхам Алиев принял глав органов спецслужб тюркоязычных государств
Политика 14:04
Kapital Bank развивает молодых специалистов в области ИТ
ИКТ 14:03
Азербайджанский родник для русской художницы – мистика в образе Муслима Магомаева (ФОТО)
Культура 14:01
В Азербайджане граждане смогут купить дрова - минэкологии
Общество 13:58
Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили
Беларусь 13:56
Болгарские бизнесмены заинтересованы в открытии в Азербайджане совместных предприятий
Бизнес 13:56